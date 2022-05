La II Caminada per la Salut Mental, solidària amb els desplaçats d’Ucraïna

Blanes acollirà diumenge la segona edició de la Caminada per la Salut Mental, una iniciativa impulsada per l’Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques, amb la col·laboració de l’Ajuntament del municipi de La Selva, per sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals i promoure l’activitat física com a factor clau en el benestar físic i mental de totes les persones.

En aquesta segona edició, la caminada manté l’esperit solidari amb què va néixer i el 30% de la inscripció anirà a benefici de la Creu Roja, concretament per al projecte d’atenció de l’entitat a les persones desplaçades després de la invasió d’Ucraïna. La caminada té un trajecte de 5 quilòmetres. El tret de sortida serà des del monument de la Sardana de Blanes i recorrerà el Passeig del Mar, vorejant els càmpings de la Plantera per tornar a punt de sortida. Hi haurà trofeus per als primers i segons classificats adults i infantils en les categories masculí i femení. Les inscripcions es poden fer al web www.familiaisalutmental.cat fins avui i també es podran fer el mateix dia de la cursa a l’estand de l’organització.