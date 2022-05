El tractament multidisciplinari del tumor ginecològic augmenta la supervivència un 40%

El tractament multidisciplinari del tumor ginecològic augmenta la taxa de supervivència un 40%, segons les conclusions de la tercera entrevista de les «Trobades a mida» organitzades per celebrar els 20 anys de la Plataforma d’Oncologia Quirónsalud Torrevella.

El d’ovari és el segon càncer ginecològic més freqüent i el més agressiu, fet que fa que a Espanya sigui la quarta causa de mort per tumor en dones. Encara que no resulta extremadament habitual, cada any es diagnostiquen més de 3.200 nous casos i més del 60% estan en fase avançada pel fet que presenta símptomes inespecífics i encara no té diagnòstic precoç.

Quan una pacient amb càncer d’ovari rep un tractament per una unitat multidisciplinar, és objecte d’una millor qualitat d’atenció i tractament i, per tant, pot estendre’s la supervivència en gairebé un 40%.