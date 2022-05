El 27 de maig se celebra a Espanya el Dia Nacional del Celíac amb l'objectiu de donar visibilitat a les persones que pateixen aquesta malaltia que afecta entre l'1 i el 3 per cent de la població. Cada vegada es poden trobar al mercat més productes adaptats per garantir una bona salut alimentària a les persones que necessiten una alimentació específica. El ventall és molt ampli. Coneix aquí quatre propostes molt variades per a tots els gustos i necessitats.

Can Mercader, carn de proximitat i embotits elaborats de manera tradicional catalana

És essencial per a recuperar i mantenir la salut d'una persona celíaca seguir una alimentació variada, equilibrada i sense gluten. A vegades, però, tenim molts dubtes sobre quins aliments cal prioritzar i quins altres és millor reduir o evitar. Encara que les proteïnes que provenen de la carn sempre són necessàries en certa mesura, no tota la carn és bona i la processada cal evitar-la.

Davant de qualsevol dubte sobre quin tipus de carn cal consumir, es pot confiar en Carnisseries Mercader. És una empresa familiar que va néixer a Medinyà l'any 1981. Una carnisseria que des del primer moment va voler oferir qualitat i confiança als seus clients. El propietari, Josep Mercader, és mestre artesà en el sector carnisser. La carnisseria compta amb la Granja Can Mercader a Medinyà, on crien el seu bestiar que alimenten amb pinso sense additius ni conservants fets amb cereals dels seus camps i també amb palla i farratge.

Fa 15 anys va crear la botiga al Mercat del Lleó anomenada 0% gluten, una botiga especialitzada amb productes per celíacs i al·lèrgics alimentaris de primeres marques, productes d’elaboració pròpia i també per encàrrec. El seu factor diferenciador és que tots els productes que ofereixen són artesans, de qualitat i de proximitat. Tots són sense gluten i la majoria sense lactosa. També ofereixen productes de pastisseria, congelats, fleca i d'altres per a celíacs.

Xocodessert, elabora diàriament pa i productes de pastisseria

Xocodessert, situada a l’Avinguda de Lluís Pericot, 54 de Girona, és una empresa familiar i artesana que treballa des de 1986 en el món de la pastisseria per al sector de la restauració. El 2015 va fer una aposta decidida per elaborar productes sense gluten i la seva persistència en trobar el millor producte ho demostra el fet que durant tot un any va estar elaborant fórmules de farines pròpies. L’objectiu és acostar els productes de qualitat sense gluten desestigmatitzant els productes d’aquestes característiques. Per aquest motiu, prioritza l’ús de farines com el sarraí, mill i arròs per sobre de la utilització de midons de blat de moro i, d’aquesta manera obtenir un pa amb un alt valor nutricional.

El pa es fa a partir d’una fermentació llarga que proporciona un producte més saludable i digestiu i pròximament llançarà al mercat pa amb massa mare. L’empresa ara treballa en dues línies: l’obrador on es fan els productes destinats a la restauració i que es destinen a hotels i restaurants de Girona, Costa Brava i Barcelona i la pastisseria Xocodessert que ha vingut a omplir un buit que hi havia. Així, les persones celíaques disposen d’una fleca on diàriament poden trobar pa, brioixeria i pastisseria, sempre amb una aposta ferma pels ingredients de qualitat que permeten aconseguir el gust i la textura tradicional.

Just Married, 30 anys d'experiència als fogons amb el sabor de la Costa Brava

Just Married va néixer en una petita cuina de Palamós i acredita ja més de 30 anys d'experiència als fogons. Cuinen absolutament amb ingredients naturals, sense utilitzar conservants, ni colorants ni aromes artificials i això permet tenir una qualitat de gourmet en tan sols 16 minuts i, el més important, a l'abast de tothom. D'aquesta manera és com disposar del restaurant a casa. Just Married garanteix una gastronomia gourmet, feta amb senzillesa i rapidesa però amb la garantia de tots els seus productes. Són receptes fetes amb autènticament el toc Mediterrani de la cuina de proximitat amb plats tradicionals i artesanals que fan les delícies de les persones celíaques.

Les seves llaunes ja venen preparades amb tots els ingredients i estan al servei dels millors paladars, oferint un gran ventall de possibilitats per gaudir d'un àpat d'alta gastronomia: arròs a banda, arròs de peix la cassola, arròs de foie amb pernil ibèric, arròs negre, arròs de verdures fresques i arròs amb popets, entre d'altres. També disposa d'una completa oferta de caldos tant de peix com de pollastre, ecològic o de verdures, així com sofregits i risottos de bolets o de carbassa amb espàrrecs. Només de destapar la llauna un es pot convertir en un autèntic xef o ser el millor amfitrió dels convidats a casa i degustar i assaborir tota l'essència i l'aroma de la Costa Brava.

ByeByeBlat satisfà tots els paladars possibles des de la qualitat

Viure evitant el gluten és possible gràcies a projectes com el de ByeByeBlat. Els seus orígens es situen voltant l'any 2013, ja fa quasi deu anys, quan per primera vegada la Judit Ezquioga i Jordi Rabaseda van haver de fer un canvi a les seves rutines a través de la detecció d'un problema alimentari, però lluny de prendre-s'ho de la pitjor manera, van donar-li la volta i han aconseguit que la seva vida (i també la de tantíssima altra gent que patia situacions similars) esdevingués completament nova i millor!

Estan situats a la Plaça Salvador Espriu, número 7 de Girona, al seu local fleca-degustació on es poden comprar-hi productes (pa artesà fet cada dia, brioixeria especialitzada, pastisseria sense gluten, plats cuinats, pasta sense gluten... I molts més); També disposen d'espai al seu interior o a la terrassa per tranquil·lament esmorzar o fer el vermut amb la seva "Celvesa", la cervesa sense gluten de ByeByeBlat. El tàndem de la Judit i en Jordi són un exemple de professionalitat, qualitat i creativitat i també se'ls pot trobar amb alguna de les seves dues food truck oferint la seva gastronomia a diferents festivals i esdeveniments, el Primavera Sound o el Festivalot a Girona entre molts i molts altres...

Sempre amb l'objectiu de voler satisfer tots els paladars possibles i lluitar dia a dia per millorar el producte que ofereixen.