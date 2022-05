L’escarlatina o febre escarlata és una malaltia infecciosa característica de nens, especialment entre els 2 i 8 anys. La seva principal característica és una erupció cutània normalment associada a unes angines (faringoamigdalitis aguda).

Quina n’és la causa?

El causant de l'escarlatina és el bacteri 'Estreptococ betahemolític' del grup A ('pyoneges'). Aquest microorganisme segrega una toxina que ocasiona l'erupció o exantema. En rares ocasions, l'escarlatina es pot registrar per una ferida infectada pel microbi, tot i que en aquests casos no es registren angines.

Quins són els símptomes?

Els símptomes solen manifestar-se després d'un període d'incubació de 2 a 5 dies. Solen ser aquests:

Febre alta. Més de 38,5 graus durant un mínim de tres dies i un màxim de cinc. Angines i mal de coll (generalment amb plaques de pus a les amígdales). Dolor abdominal, vòmits i mal de cap. Erupció cutània. Pot aparèixer fins i tot dos dies després de l’inici de la febre. Sol ser una granissada vermellosa i rasposa al tacte. Apareix inicialment a la cara i al coll i després s’estén cap al tòrax i les extremitats. Pot durar una setmana. Llengua amb aspecte de gerd. (És ocasional i deixa la llengua blanquinosa amb marques vermelloses)

Com es contagia?

La forma més habitual de contagi és a través de les microgotes de secrecions respiratòries d'una persona malalta. També pot contagiar un portador asimptomàtic. L'altra via de contagi és l'esmentada abans: per la infecció d'una ferida.

Diagnòstic i tractament

El diagnòstic sol ser per l'avaluació de les erupcions i les angines. També es pot fer un test d'antígens per detectar l'estreptococ.

El tractament és antibiòtic per via oral. Si l’erupció ve acompanyada de picors, es pot administrar un antihistamínic, també per via oral.

Es pot prevenir?

Es poden prendre mesures preventives quan es té coneixement d’algun cas. És recomanable adoptar aquestes prevencions:

Rentar-se les mans després d’estar en contacte amb el malalt.

Evitar anar a classe fins que desaparegui la febre. Evitar el contacte estret amb nens diagnosticats d’escarlatina.

¿Pots contagiar-te més d’una vegada?

Com que existeixen almenys tres tipus diferents de toxines, una persona pot patir escarlatina diverses vegades si la genera una toxina per a la qual no hagi creat anticossos.