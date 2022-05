El Departament de Salut ha informat de 5 nous casos de verola del mico a Catalunya, fet que deixa la xifra global en 9. En total, 7 persones tenen vinculació amb altres casos detectats a l'Estat i 2 més encara estan en investigació. Per qüestions de privacitat Salut no ha donat més detalls sobre els casos confirmats.

Segons el Departament, el procés per confirmar els potencials casos sospitosos de verola del mico requereix d'estudis de microbiologia i seqüenciació que no són immediats. Els casos sospitosos que la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (XVEC) classifica com a tals són comunicats al Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES).