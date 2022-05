Els efectes secundaris coneguts de les vacunes contra la covid en general han sigut lleus o moderats i de curta durada. Però continuen transcendint noves patologies relacionades amb les dosis de Pfizer, AstraZeneca i Moderna: entre elles, la urgència urinària, la miocarditis i la bufeta hiperactiva. Un informe publicat per l'Institut de Medicina Clínica de la Universitat Mèdica de Kaohsiung, a Taiwan, recollit per 'Redacción Mèdica', alerta que aquestes vacunes s'han associat «significativament» amb problemes en l'STUI, conegut com el tracte urinari inferior, amb canvis en la urgència i la freqüència urinària.

S'ha arribat a aquesta conclusió després d'una investigació en la qual van participar 889 voluntaris inoculats contra el coronavirus i que no s'havien sotmès a procediments urològics en els últims tres mesos. El 65,9% de participants (586) van rebre la vacuna d'AstraZeneca, el 29,2% (260), la de Pfizer-Biontech i la resta, 89, la de Moderna. Els resultats, segons aquestes fonts, van demostrar que els esdeveniments adversos «autoinformats» després de l'aplicació d'una de les vacunes covid-19 van ser presents en el 13,4% dels voluntaris, relacionats amb l'orina, mentre que el 5,5% va buscar ajuda mèdica. Amb la segona dosi Un altre estudi, de la revista JAMA Cardiología, revela que l'aparició de miocarditis o de la bufeta hiperactiva és més freqüent després de la vacunació de la segona dosi. A més, la síndrome de la bufeta hiperactiva prèvia a la vacunació s'ha associat significativament posteriorment a un augment del risc que empitjorin els STUI d'emmagatzematge, especialment en la urgència i la freqüència urinària. Aquest informe revela que l'aparició de miocarditis o de la bufeta hiperactiva és més freqüent després de la vacunació de la segona dosi. La miocarditis consisteix en una inflamació del cor que pot produir la disminució del bombatge del miocardi o l'aparició d'arrítmies. En el cas de la bufeta hiperactiva, provocada en alguns casos per les vacunes contra la covid, comporta una necessitat constant i sobtada d'orinar en més ocasions de l'habitual.