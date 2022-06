Diuen que a la nit, durant el somni, se sua una quantitat equivalent a una tassa. Tot aquest líquid acaba en els llençols i el matalàs. Per això, netejar tots dos adequadament és fonamental per a tenir una bona higiene. Si bé, fer front a la neteja del matalàs no és tan senzill com podria semblar, perquè té diferents complicacions. Seguint aquesta fórmula ho aconseguiràs sense molt d'esforç.

El primer pas per a deixar el matalàs com a nou és aspirar-lo. Bé a fons, per totes dues cares. Segurament el matalàs tindrà alguna taca. Per a eliminar-les, el millor és utilitzar un producte casolà fet amb els següents ingredients: dues tasses d'aigua, una tassa d'aigua oxigenada, vuit gotes de sabó i tres gotes d'olis naturals. Ho agitem bé i polvoritzem sobre el matalàs. Tot seguit s'ha de gratar bé la taca amb un raspall de dents. Quan s'assequi, el següent pas que cal aplicar en la neteja és escampar bicarbonat pel matalàs. Ha de deixar-se allí durant cinc hores i posteriorment es llevarà aspirant bé. Seguint aquest procés, el matalàs quedarà com a nou, la qual cosa ajudarà a millorar el descans. La peça de roba que t'ajuda a eliminar els pèls de gossos i gats del sofà El truc per a netejar els fongs de la banyera Els fongs són un dels principals enemics de les dutxes i banyeres. S'acumulen a les cantonades i les juntes i donen una sensació de brutícia difícil de combatre. Amb aquest senzill truc podràs desfer-te d'aquesta negror en el bany sense el més mínim esforç. Per a netejar correctament les juntes de la dutxa només fan falta dos productes: cotó i clor. El primer que s'ha de fer amb el primer és estirar-ho en forma de xurro. Una vegada ho tenim amb aquesta forma hem de col·locar-ho sobre la superfície en la qual es trobin els fongs. El següent pas serà ruixar tot el cotó amb el clor, que és un producte que pot trobar-se en gairebé qualsevol supermercat. Després cal deixar-ho actuar durant 30 minuts. El resultat serà impressionant. I és que encara que sembli increïble, només caldrà llevar bé els cotons, perquè les juntes estaran plenament lliures de fongs. S'aconsella esbandir bé després del procés per a retirar el clor, que pot arribar a ser tòxic.