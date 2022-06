el cos respon a la guerra

Els efectes psicològics de viure una guerra són, coincidirem, aclaparadors. Fins i tot des d’aquí, en la distància, ens pot sobrepassar veure imatges, escoltar testimonis i sentir el que implica la seva experiència des de l’empatia.

Les conseqüències d’aquesta guerra en la salut mental responen a una situació de perill real per a la pròpia integritat. Per sobreviure, es poden posar en marxa estratègies de supervivència com lluitar, cridar per demanar ajuda o fugir buscant un lloc segur, que també poden arribar a sobrepassar la capacitat humana i col·lapsar-la fins arribar al bloqueig. Són estratègies, en definitiva, amb un cost difícilment sostenible per al nostre cos i la nostra ment. Perquè la guerra és una experiència traumàtica, una experiència de vida o mort.

L’impacte d’aquesta experiència té efectes particulars i únics en cada persona, que posa en risc el funcionament habitual d’abans de la guerra. Així, mentre les experiències viscudes fins al moment ens han ensenyat estratègies per afrontar, de manera més o menys adequada, el nostre dia a dia, aquesta experiència imprevista i perillosa, difícil de gestionar, ens pot provocar un trauma. Les imatges esgarrifoses, els sons esfereïdors i tot el que la persona percep pels sentits es connecten a la ment i al cos, creant connexions de supervivència i resposta al perill. Aquestes connexions impacten en el funcionament equilibrat i habitual de cada persona. Llavors, es poden crear pensaments relacionats amb el perill, idees recurrentment negatives i creences de culpabilitat o desesperança que connecten a emocions de tristesa, desesperança i desànim. La ment intentarà donar explicacions racionals al que ha viscut i gestionar les creences i les emocions connectades als records d’aquesta experiència traumàtica. I el cos, tantes vegades oblidat en les intervencions psicològiques, també necessitarà connectar amb la ment i les emocions amb l’objectiu de reparar l’impacte de sobreviure al perill de la guerra.

D’aquí a un temps, algunes persones podran comprendre o acceptar, des de la ment, que van viure una situació traumàtica, però és possible que alguns efectes corporals o sensorials de malestar perdurin. Després, tot i no estar en una situació de perill real, el cos encara reviurà els efectes d’aquella experiència: un funcionament irregular en els òrgans, un dolor intermitent a l’estómac, una sobrecàrrega muscular, una postura amb tendència a la rigidesa, un descans nocturn irregular, una expressió facial de tensió o uns ulls extremadament oberts que responen a un estat d’hipervigilància constant... Efectes que poden aparèixer en un passeig tranquil pel mar, durant la jornada laboral, enmig d’una competició o dins un son que de sobte s’interromp amb un gran malestar, un malson.

Però així com la ment pot expressar i donar sentit als pensaments i sentiments en relació a l’experiència traumàtica d’una guerra, el cos també ha de poder expressar i comunicar què va viure en veure aquelles imatges, escoltar aquells sons i sentir el perill per la pròpia vida. Per això, té sentit resoldre les experiències difícils des del conjunt de les àrees de la persona amb el cos i la ment. És necessari ser conscients de reparar i reconstruir aquests efectes integrant totes les dimensions de la persona que ha sobreviscut a la guerra. L’equilibri, la sensació de benestar i la calma seran reconquerits quan entenem que el cos respon a la guerra en afrontar el perill.