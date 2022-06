Només el 34% dels pacients que pateixen un ictus ingressen en unitats especialitzades

Més de 435.400 persones tenen dany cerebral a Espanya, 361.500 arran d’un ictus. Per tractar aquests pacients, els hospitals tenen unitats especialitzades. A Espanya n’hi ha 73, detalla la Coordinadora del Grup d’Estudi de Malalties Cerebrovasculars de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN), la doctora Mar Castellanos, que remarca que encara són insuficients perquè només un 34% del total dels pacients que pateixen accidents cerebrovasculars són tractats en aquest tipus de serveis hospitalaris, de vital importància perquè aquesta atenció pot reduir la gravetat de les lesions.

Per la seva especialitat, molts estudis han demostrat clarament que les unitats d’ictus redueixen significativament la mortalitat, les seqüeles i la discapacitat a llarg termini. També l’estada mitjana hospitalària. Es tracta de serveis hospitalaris amb un nombre limitat de llits on es realitza una vigilància semiintensiva dels pacients. Tenen un sistema de treball molt estructurat i un personal entrenat (infermeria, rehabilitadors, treballadors socials, neuròlegs...) en el maneig dels malalts.

«En aquest sentit, aquestes unitats s’han d’entendre gairebé com una mesura terapèutica, més enllà dels tractaments farmacològics que es poden aplicar en els casos en què és possible, perquè es controlen tots aquells factors que se sap que són importants», indica Castellanos. Des de l’any 2008, a Espanya s’aplica el Codi Ictus, que consisteix, precisament, en la creació d’unitats a hospitals per a intervencions d’urgència. Quan un hospital rep l’avís, un equip de professionals estarà preparat per fer un diagnòstic i per tractar l’ictus per, a continuació, iniciar un seguiment neurològic del pacient.

Una xifra deficitària

Fent un «compendi» de les dades obtingudes des dels mateixos hospitals, a través dels especialistes que treballen en les unitats d’ictus, i les de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), la SEN retrata la situació insuficient a nivell estatal. Una primera conclusió, indica la doctora Castellanos, que estableix que totes les comunitats autònomes disposen d’aquest tipus d’unitats hospitalàries.

Un ictus es produeix per la interrupció del flux sanguini al cervell. És l’equivalent a un infart de cor, però en aquest òrgan. La sang proporciona oxigen i glucosa al cervell, cosa que el manté viu i funcionant. Si el flux sanguini deixa d’arribar a alguna zona del mateix, les cèl·lules queden danyades i les funcions que compleix aquesta part del cervell, alterades. Davant d’un ictus, quan es detecten els senyals d’alarma cal traslladar el pacient a l’hospital de manera immediata perquè una actuació ràpida pot reduir la gravetat de les lesions.

L’ictus és una malaltia de prevalença altíssima. A Espanya cada any es comptabilitzen 120.000 afectats nous i s’espera un augment de casos del 35% per al 2035, segons dades de la Conferència de l’Organització Europea d’Accidents Cerebrovasculars (ESOC) 2021.

«En base a les dades recollides per la SEN el 2021, aproximadament només un 34% del total dels pacients ingressen en una unitat d’ictus», indica la neuròloga Mar Castellanos. «Segueix sent un nombre deficitari i totalment insuficient ara mateix», afegeix. Sobretot, explica, si es tenen en compte les recomanacions del nou pla d’acció europeu en Ictus -el que segueix l’Estratègia del Sistema Nacional de Salut-, que recomana que el 90% de pacients que pateixen un ictus haurien de ser valorats en unitats de aquest tipus. També estableix que Espanya està en la mitjana europea -al voltant del 30%- fins i tot una mica per sobre. Per tant, diu, la part positiva passa perquè, en els darrers anys, els hospitals estan més ben dotats per atendre de forma especialitzada els accidents cerebrovasculars.