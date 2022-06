Nou avanç mèdic per combatre el coronavirus. Un grup d'investigadors dels EUA ha publicat un estudi centrat en la capacitat de neutralització de noves variants covid a través de les 'Darpins', proteïnes mimètiques d'anticossos modificades genèticament per potenciar la seva adherència als virus. El resultat del treball és esperançador de cara a la neutralització de les variants del coronavirus, incloses les més contagioses. Una de les teràpies amb major potencial posa el focus sobre la modificació de proteïnes 'in vitro', de manera que aquestes ataquin al virus de manera simultània. La investigació, de la qual dona compte 'Revista mèdica' i que ha estat publicada a BioRxiv, defensa que les proteïnes compostes per les Darpin FSR16m i FSR22 modificades genèticament «mostren un ampli grau de neutralització dels ceps del coronavirus», com la delta o les diferents variants d'òmicron, en comparació amb les teràpies utilitzades actualment.

Provat en ratolins «Tant el FSR16m com el FSR22 mostren una major neutralització contra les variants de recent aparició (de 29 a 296 vegades) en els assajos amb pseudovirus», indiquen els investigadors, que destaquen que els ratolins als quals se'ls va inocular aquesta fórmula per via intranasal van perdre menys pes i van patir una càrrega viral en les vies respiratòries entre 10 i 100 vegades inferior. En el seu informe, aquest equip d'investigadors encapçalat pel Texas A&M Health Science Center i la National Institutes of Health (NIH) incideix en què la capacitat d'aquestes 'Darpins' per neutralitzar les variants del SARS-CoV-2 «contrasta amb la dels anticossos d'origen humà», que «perden potència» a mesura que el virus muta. La investigació també arriba a la conclusió que les Darpins poden continuar sent eficaces contra futures variants del SARS-CoV-2.