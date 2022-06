El programa de cribratge cardiovascular l'impulsa l'Ajuntament de Banyoles i compta amb el suport de l'hospital Josep Trueta (que és qui el coordina). L'objectiu és detectar patologies del cor entre la població. En aquesta edició es fan ecocardioscòpies als estudiants, una tècnica d'imatge cardíaca sense efectes secundaris que utilitza ultrasons -com l'ecocardiografia- i que obté resultats amb rapidesa, cosa que facilita valorar possibles alteracions morfològiques del cor.

El programa preventiu d'electrocardiogrames es va iniciar el curs 2009-2010 i des de llavors s'havia portat a terme de forma ininterrompuda entre els alumnes de 2n i 3r d'ESO dels centres educatius de la ciutat. Més de 2.500 alumnes dels instituts han participat en el programa preventiu des dels seus inicis, i aquest any n'hi ha 1.600 més que tenen l'opció de fer-ho.

Després que en els darrers dos anys el programa no s'hagi pogut portar a terme per la pandèmia, a partir d'avui es reprèn als centres de secundària amb els alumnes de quart d'ESO de l'Institut Pere Alsius. Durant aquest juny es farà també als estudiants de 4rt d'ESO de l'INS Josep Brugulat i Pla de l'Estany i de l'escola Casa Nostra. L´estudi continuarà al mes de setembre, i permetrà incloure també els alumnes que cursaran segon, tercer i quart d'ESO que no hagin pogut fer-ho prèviament, amb l'objectiu de recuperar la normalitat i arribar a tots els alumnes de secundària de Banyoles.

L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha ressaltat que "aquestes proves permeten als professionals mèdics diagnosticar de forma precoç una malaltia cardíaca, amb la possibilitat que els estudiants puguin rebre un tractament precoç i es pugui estudiar a la família de l'afectat". Noguer ha recordat que "Banyoles va ser pionera amb l'impuls d'aquesta campanya preventiva" i s'ha felicitat "de poder-la recuperar i, a més, millorar i ampliar amb tècniques d'imatge cardíaca avançada, arribant a tots els estudiants de secundària".

Informació complementària

Com a novetat d'aquesta edició, l'estudi cardiològic als joves d'entre 13 i 15 anys inclourà també una ecocardioscòpia per identificar precoçment i amb més precisió l´estructura del cor. Això aportarà informació complementària i molt més àmplia que les avaluacions clàssiques que s'han fet fins ara amb l'enquesta i l'electrocardiograma.

Els responsables del programa, els doctors Sergi Moral i Pau Vilardell, destaquen que d'aquesta manera es podran "diagnosticar un major número de malalties per poder-les tractar i seguir precoçment en cas que sigui necessari, atès que la majoria d'aquestes cardiopaties són asimptomàtiques". El fet d'afegir-hi l'ecocardioscòpia permetrà observar en directe la funció dels diferents segments del cor i les seves vàlvules, així com analitzar l'artèria aorta i les dimensions de les parets del cor.

D'entre 13 i 17 anys

L'estudi de cribratge cardiovascular pretén identificar en la població de joves d'entre 13 i 17 anys de Banyoles alteracions electrocardiogràfiques i/o ecocardioscòpiques causades per un grup de malalties cardíaques que potencialment poden causar esdeveniments cardíacs.

Durant l'estudi, un equip mèdic es desplaça als centres educatius per fer els electrocardiogrames i, com a novetat d'aquest curs escolar, les ecocardioscòpies als alumnes. A més, es pregunta als joves pels seus antecedents familiars. Tots els alumnes participants rebran un informe mèdic amb el resultat i, en cas que el resultat sigui anormal o mostri símptomes que poden fer sospitar de malaltia cardíaca, l'alumne tindrà l'opció de poder ser derivat a un cardiòleg del Trueta de Girona per aprofundir amb l'avaluació.

Del total d'electrocardiogrames que s'han fet des de l'inici de la campanya s'han detectat 45 joves amb cardiopaties que després s'han derivat a l'hospital Josep Trueta per iniciar un estudi més a fons.