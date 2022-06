L'OMS ha confirmat més de 700 casos de verola del mico a tot el món, procedents tots ells del brot que es va originar en algun punt entre Espanya i Portugal. A Espanya ja es sumen gairebé 200 contagis, i la xifra augmenta de forma lenta però sostinguda. Com evolucionarà? Conviurem amb aquesta malaltia endèmica a alguns països d'Àfrica, però desconeguda a Occident?

Antonio Alcamí, en una entrevista per a Nius, ha confirmat que no cal preocupar-se, però sí que cal estar alerta: "Hem d'estar tranquils amb aquest brot, però cal comprar vacunes, antivirals i testos". Per què exigeix ​​aquesta adquisició? Perquè en el futur considera que seguirem tenint casos de persones infectades amb la verola del mico.

Afegeix: "Jo crec que hem d'estar tranquils perquè aquest brot controlat. És un virus que es transmet de manera menys eficaç que el coronavirus, i la manera de controlar-lo és identificar les persones infectades i les que han estat en contacte per aïllar-les".

Això sí, creu que les vacunes és un dels mètodes més efectius per acabar amb la transmissió: "Si a més vacunem els possibles contactes, estem frenant aquesta transmissió d'una manera més eficaç". Ara bé, assegura que "hi haurà noves introduccions d'aquest virus, de manera que si estem preparats, controlarem encara millor futurs brots".