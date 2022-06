Un estudi realitzat per investigadors de l'Hospital de la Universitat de Nagoya (el Japó) ha aconsellat l'administració de la tercera dosi de la vacuna contra el coronavirus a les persones amb un trasplantament de ronyó. I és que, quan aquests pacients s'infecten de la covid-19 tenen un major risc d'infecció després del trasplantament, així com un major risc de mort. «Pel fet que els pacients amb trasplantament de ronyó prenen medicaments immunosupressors, la seva immunitat s'afebleix. Per tant, s'esperava que la covid-19 fos més severa i que la taxa d'adquisició d'anticossos fos baixa», han dit els experts. Per això, van analitzar la taxa d'adquisició d'anticossos contra el SARS-CoV-2 després de dues vacunes en pacients trasplantats de ronyó. La quantitat d'anticossos contra el SARS-CoV-2 es va mesurar entre tres setmanes i tres mesos després de la vacunació.

«La taxa d'adquisició d'anticossos no va ser alta, i es va considerar que els receptors posttrasplantament de ronyó haurien de continuar prenent precaucions contra la infecció fins i tot després de la vacunació», han dit els experts, el treball dels quals ha estat publicat en la revista 'Scientific Reports'. Això suggereix que una proporció significativa de pacients després d'un trasplantament de ronyó pot quedar en risc de covid-19 fins i tot després de dues dosis de la vacuna d'ARNm. «Les nostres troballes serveixen com a base per recomanar una tercera vacunació. Al seu torn, s'espera que això previngui la infecció per covid-19 o una malaltia greu», han resolt els investigadors.