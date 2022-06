Un 20% dels nens té dificultats amb el son durant el seu desenvolupament

La supervivència a cinc anys dels pacients amb càncer diagnosticats a Espanya entre els períodes 2002-2007 i 2008-2013 va millorar per a la majoria dels tipus, fins i tot en els de pitjor pronòstic, segons un estudi de la Xarxa Espanyola de Registres de Càncer, que ha publicat la revista Cancers.

El treball, en què han participat diferents grups de recerca integrats en l’àrea d’Epidemiologia i Salut Pública del Ciber (Ciberesp), recull que, entre aquests dos períodes, la supervivència a cinc anys es va incrementar un 3,3% en homes i un 2,5% en dones.

«Aquestes millores de supervivència per a la majoria de grups de càncer poden estar relacionades amb factors molt diversos, inclòs un diagnòstic més aviat i millors opcions de tractament», destaquen els investigadors.

L’estudi va analitzar dades de més de 600.000 pacients amb un càncer primari diagnosticat entre 2002 i 2013 i seguit fins al 2015, recollides en 13 registres de càncer de base poblacional (Astúries, Canàries, Castelló, Ciudad Real, Conca, País Basc, Girona, Granada, La Rioja, Mallorca, Múrcia, Navarra i Tarragona), i presenta resultats globals del conjunt de tots els càncers i per separat de 29 tipus de càncer.

Aquesta nova publicació actualitza una investigació prèvia incorporant sis anys addicionals d’incidència, alhora que amplia la cobertura.

Al voltant d’un 20 per cent dels nens espanyols tenen dificultats amb el son durant el seu desenvolupament, segons es va posar de manifest en el 68è Congrés de l’Associació Espanyola de Pediatria (AEP), on els experts van aconsellar establir una rutina del son prèvia a anar-se’n al llit, també anomenada «higiene del son».

En tot cas, això no serà suficient perquè, com va matisar el doctor Gonzalo Pin Arboledas, coordinador del Grup del Son i Cronobiologia de l’AEP, «la rutina del son abasta les 24 hores del dia i comprèn una sèrie d’hàbits saludables que s’han de seguir durant tota la jornada».

L’expert va destacar que cal exposar els nens a la llum natural a primeres hores del matí i intentar que vagin a l’escola caminant o amb bicicleta per activar-se, i va recordar que l’activitat física s’ha de reduir tres o quatre hores abans de l’inici del son, les pantalles no s’han d’utilitzar dues hores abans de ficar-se al llit i tenir horaris regulars per als diferents àpats.

«Quan volem millorar el son no ens hem de fixar únicament en el que hem de fer a la nit, la higiene del son és una higiene d’hàbits saludables durant tot el dia. És important augmentar el contrast entre allò que és dia i allò que és nit: llum i activitat davant de foscor i desactivació. Com més contrast hi ha entre l’un i l’altre, millor dormim; no només els nens, els adults també», va explicar.