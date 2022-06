La Fundació Pasqual Maragall ha llançat un Diccionari de l’Alzheimer, en format audiovisual, per fer més comprensibles definicions clau i conceptes de caràcter tècnic i científic relacionats amb la malaltia, així com per explicar els símptomes i les conseqüències derivades del seu diagnòstic. El Diccionari de l’Alzheimer està format per una sèrie de vídeos curts, d’entre 30 segons i un minut, que es publicaran mensualment.