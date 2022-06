Encara que s'ha provat en una mostra molt petita de pacients, 12 en total, a tots ells els ha canviat la vida i esperem que també ho faci als milers de persones que pateixen aquesta neoplàsia. Un fàrmac utilitzat durant un assaig clínic ha aconseguit fulminar qualsevol rastre de càncer de còlon en els qui es van sotmetre a ell. Aquesta impressionant troballa científica va ser publicada en la prestigiosa revista especialitzada New England Journal of Medicine el passat 5 de juny. Tots els pacients van prendre el mateix fàrmac cada tres setmanes al llarg de sis mesos, Dostarlimab, i els autors de l'assaig van trobar uns resultats inesperats: en cap d'ells es va trobar evidència del tumor a través de ressonància magnètica, PET, endoscòpia, examen rectal digital, endoscòpia o biòpsies.

A més, els autors de l'assaig van precisar que cap dels dotze pacients s'havia sotmès a quimioteràpia, radioteràpia o cirurgia, i que fins al mateix moment de la redacció de l'informe, «no s'havien informat casos de progressió o recurrència durant el seguiment». Per descomptat aquest assaig haurà de replicar-se amb un nombre més gran de persones, però l'esperança i el canvi de vida dels qui han eliminat el tumor dels seus cossos és tot un regal de vida.

Un fàrmac per al càncer d'endometri

El medicament fet servir en aquest prometedor assaig s'utilitza per tractar el càncer d'endometri. Cap dels pacients va desenvolupar efectes secundaris al tractament amb Dostarlimab. Aquest fàrmac va ser aprovat recentment per l'Agència Europea del Medicament després de provar-se en 140 dones afectades per aquesta mena de càncer recurrent o avançat.