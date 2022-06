Només quatre de cada deu pacients amb esclerosi múltiple se sotmeten a rehabilitació

A Espanya, només quatre de cada deu persones amb esclerosi múltiple reben algun tractament de caràcter rehabilitador com ara fisioteràpia, teràpia ocupacional, logopèdia, neuropsicologia o altres serveis de caràcter sociosanitari, com treball social i atenció psicològica. Són dades que ha tret a la llum Esclerosi Múltiple Espanya. Pacients, familiars, rehabilitadors i especialistes demanen al Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes que donin més visibilitat a un col·lectiu de 55.000 persones. José María Ramos, de 47 anys, amb la malaltia avançant imparable, li posa cara: «Depenc de tothom, per a gairebé tot».

«És una malaltia complexa que afecta tot el nucli familiar -més de 600.000 famílies a Espanya- amb un gran impacte en la qualitat de vida. És neurològica, crònica, degenerativa, heterogènia i canviant. Pot provocar un ampli ventall de símptomes, molts d’ells invisibles, i l’evolució varia d’una persona a una altra. Se sol anomenar ‘la malaltia de les mil cares’», explica el director d’Esclerosi Múltiple Espanya, Pedro Carrascal.

L’esclerosi múltiple és una malaltia que, com assenyala Carrascal, es manifesta de forma diferent en cada persona i els seus símptomes varien en tipus i intensitat. Apareix en adults joves i és la primera causa de discapacitat no traumàtica en aquest tram d’edat. Des de l’entitat recorden que no té cura, ni es coneix la causa que l’origina. Més de 55.000 la pateixen a Espanya -la seva prevalença al país és de 120 casos per 100.000 habitants- i un 75% són dones.

Amb dades de l’entitat, els casos diagnosticats s’han multiplicat per 2,5 en els darrers 20 anys. Per això, destaquen, és tan important que el pacient estigui en el centre de la presa de decisions relacionades amb la seva qualitat de vida. Demanen que Sanitat i les comunitats autònomes siguin conscients que els afectats «no poden esperar a ser atesos» a nivell sanitari o social mentre la malaltia avança.

L’esclerosi múltiple és la malaltia neurològica sobre la qual més ha avançat la ciència en els darrers vint anys. I els pacients estan molt més informats. «Falta temps i la malaltia no s’atura», adverteix Carrascal des d’Esclerosi Múltiple Espanya, que reuneix més d’11.000 persones. Per això, adverteix, és decisiu un diagnòstic primerenc, l’accés als fàrmacs com més aviat millor, així com la monitorització del curs de la malaltia que permeti canvis ràpids en el tractament si cal per evitar un deteriorament accelerat.

A més, a Espanya només quatre de cada deu persones amb aquesta malaltia rep algun tractament de caràcter rehabilitador, segons el Baròmetre Europeu de l’Esclerosi Múltiple 2020, el darrer que ofereix dades actualitzades. El director de l’entitat explica que en aquest apartat s’hi inclou fisioteràpia, teràpia ocupacional, logopèdia, neuropsicologia i altres serveis de caràcter sociosanitari, com ara treball social i atenció psicològica.

Segons el Baròmetre, menys del 40% de les persones amb la malaltia tenen accés a fisioteràpia, menys del 20% tenen accés a rehabilitació psicològica i menys del 10% poden accedir a la cognitiva i ocupacional. A nivell sociolaboral, afegeix Carrascal, «la dificultat més gran és el reconeixement de la discapacitat, quan molts dels símptomes que provoca són invisibles».

Punts negres de l’atenció

Amb dades del Baròmetre Europeu relatives a Espanya, entre els punts negres de l’atenció hi ha el retard mitjà de 9-11 mesos entre l’autorització dels fàrmacs per l’Agència Europea del Medicament i per les autoritats nacionals, el fet que no s’inclogui associacions nacionals en grups de consulta o que els treballadors per compte aliè amb la malaltia no estiguin protegits de l’acomiadament fins que arribin a un llindar de discapacitat del 33%.