Ara com ara, la immensa majoria de casos de covid-19 que es detecten al món tenen a veure amb alguna de les versions de la variant òmicron; una mutació del coronavirus que va sorgir el novembre de l’any passat i que, en qüestió de mesos, s’ha convertit en el virus amb la propagació més ràpida de la història. Igual que va passar amb les anteriors variants, l’òmicron també ha canviat. Ha desenvolupat subvariants. I ha continuat expandint-se a través de les seves versions més contagioses.

En aquests moments, el món està pendent del rumb que prenen dues subvariants de l’òmicron; BA.4 i BA.5, unes versions que s’estan expandint ràpidament en diversos punts del globus i que, segons adverteixen les autoritats sanitàries, podrien provocar un nou repunt dels contagis.

Aquestes són les claus per entendre què en sabem (i què no en sabem) de les subvariants BA.4 i BA.5 de l’òmicron i de la seva expansió pel món.

Origen de les mutacions

Tant BA.1 com BA.2 es van detectar per primera vegada a Sud-àfrica entre el gener i el febrer del 2022. Les anàlisis genètiques d’aquestes variants apunten que, en els dos casos, el coronavirus incorpora una sèrie de mutacions addicionals. D’una banda, segons apunten estudis de laboratori, la mutació L452R podria fer que el virus sigui més contagiós i, d’altra banda, la mutació F486V podria ajudar el virus a «evadir parcialment la nostra resposta immune».

Expansió de les variants

En els últims mesos, diversos països han detectat un ràpid creixement d’aquestes variants. A Sud-àfrica, el primer país a detectar-les, els casos de BA.4 i BA.5 van passar de ser una cosa residual a representar més del 30% dels nous contagis en menys de tres mesos. Als Estats Units, a principis de maig aquestes variants amb prou feines suposaven un 1% dels casos i ara, segons els últims reports, ja suposen més del 13% dels positius detectats. Segons els últims balanços disponibles, aquestes subvariants de l’òmicron ja s’han expandit per més d’una vintena de països. A Espanya, se n’han identificat diverses desenes de casos.

Símptomes i gravetat

De moment, segons apunten diversos estudis preliminars, tot apunta que BA.4 i BA.5 no provoquen casos més greus que les altres mutacions del coronavirus. De fet, en la mateixa línia que l’òmicron, els contagiats amb aquestes subvariants semblen desenvolupar símptomes lleus (o quadros asimptomàtics, sobretot en el cas dels vacunats). Els símptomes més freqüents detectats fins ara són mal de coll, congestió nasal, tos seca i dolor muscular. És a dir, en la mateixa línia que l’òmicron.

Casos a l’alça?

Ara com ara, adverteixen els experts, encara no és clar quin rumb prendran aquestes dues subvariants de l’òmicron. És a dir, si es convertiran en variants residuals o si, per contra, podrien guanyar terreny a les altres versions d’òmicron. Els últims balanços globals indiquen que BA.4 i BA.5 suposen, en aquests moments, una petita proporció dels casos de covid-19 del món. Però, segons adverteix un informe recent de les autoritats sanitàries britàniques, sembla que aquestes mutacions de l’òmicron podrien reemplaçar en breu les actuals variants en expansió. Això, al seu torn, obriria la porta a un possible nou pic de contagis de coronavirus.