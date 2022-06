Un 47% dels treballadors opina que les empreses donen poc o cap suport als malalts de càncer

Un 47% dels treballadors opina que l’empresa dona poc o cap suport a les persones amb càncer. De fet, la percepció de les persones diagnosticades de càncer és que el suport en l’àmbit laboral recau principalment en els companys i companyes. En aquest sentit, sis de cada deu treballadors reclamen a les empreses un pla de suport per a les persones afectades per aquesta malaltia i el 76% demana més implicació en la divulgació del càncer en l’entorn laboral.

Aquestes són algunes conclusions del primer baròmetre sobre càncer i treball publicat a Catalunya, impulsat per la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (Fecec). Més de 1.000 treballadors han participat en aquest estudi elaborat per l’agència de sociologia GAPS. El baròmetre es va presentar la setmana passada al Col·legi de Periodistes de Catalunya a Barcelona i va comptar amb la intervenció del director del Pla Director d’Oncologia, doctor Josep Maria Borràs, de la presidenta de la FECEC, Maria Assumpció Vilà, la gerent de la Federació, Clara Rosàs, i el director de l’agència de sociologia GAPS, Oriol Molas.

Un 61% de les persones diagnosticades de càncer afirma que treballar és important i que la feina és un dels aspectes que dona sentit a la seva vida, 10 punts més de les persones no diagnosticades que opinen sobre aquesta mateixa qüestió.

Pel que fa a la reincorporació laboral després del càncer, el 88% afirma que s’ha trobat el seu lloc de treball com abans de la malaltia. Val a dir, però, que en la immensa majoria de casos s’han hagut de fer canvis com ara reorganitzar l’horari, fer menys hores o combinar tipus de feina presencial-telemàtica. Tot i això, una de cada deu persones ha hagut de canviar de tipus feina, dins o fora de la mateixa empresa.

L’estudi també posa de relleu que, un cop diagnosticades, la immensa majoria des treballadors ha estat en algun moment de baixa laboral. Qui ha seguit treballant ho ha fet per mantenir una sensació de normalitat, per la seva autoestima o per qüestions econòmiques.

Segons el baròmetre, un 12% dels treballadors entrevistats tenen o han tingut càncer i un 57% han compartit feina amb una persona a la qual li han diagnosticat càncer.

Tot i que les taxes de supervivència han augmentat molt en els darrers anys, la paraula càncer continua tenint una forta connotació negativa i tràgica per als treballadors i treballadores, tot associant-se a conceptes com «malaltia», «por» i «mort». De fet, quatre de cada deu treballadors considera que les persones diagnosticades de càncer no tenen les mateixes oportunitats que la resta d’empleats.

Malgrat no tenir-ne l’obligació, els treballadors fan saber en el seu entorn laboral que han estat diagnosticats de càncer i només el 16% dels afectats no comunica que pateix aquesta malaltia. La tendència és que cada vegada es comuniqui més.

Suport i empatia

Aquells treballadors que ho comuniquen senten suport i empatia per part de l’empresa, alhora que un cert sentiment de tristesa per part dels treballadors. No obstant això, manifesten que es produeixen canvis en el tracte que reben. Així, un 27% afirma que se’l tracta amb més distanciament o detecta més dificultats per a parlar amb ell o ella.

A Catalunya la meitat de la població masculina patirà càncer i, en el cas de les dones, seran una de cada tres. Ara bé, la inversió en recerca i nous tractaments han reduït les taxes de mortalitat, millorant notablement la supervivència i cronificació de la malaltia. Aquest canvi de paradigma implica que moltes persones diagnosticades de càncer en edat laboral tindran una vida laboral activa després del càncer.