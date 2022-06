Avaluen l’ús de la realitat virtual per millorar l’experiència dels pacients a l’UCI

Un consorci de 19 institucions europees en el qual participa la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha iniciat el projecte IDAlert per reforçar la protecció davant amenaces sanitàries emergents a conseqüència del canvi climàtic. IDAlert es va iniciar oficialment l’1 de juny del 2022 amb un pressupost de 9,18 milions d’euros i una durada de cinc anys en un projecte que està finançat per la Comissió Europea.

El consorci involucra 19 organitzacions de Suècia, Alemanya, França, Espanya, Grècia, els Països Baixos, Itàlia, el Regne Unit i Bangladesh. El projecte compta amb un panell multidisciplinari d’experts en zoonosis, epidemiologia de malalties infeccioses, ciències socials, intel·ligència artificial, medi ambient, economia i ciències ambientals i climàtiques.

A mesura que el planeta s’escalfa a causa del canvi climàtic, els brots de malalties zoonòtiques (malalties que es propaguen entre animals i humans) augmenten i s’expandeixen a noves parts del món, en particular a Europa.

Les temperatures més càlides, les precipitacions més variables i la pèrdua de biodiversitat influeixen en la supervivència i propagació de patògens zoonòtics, i en la reproducció i ubicació geogràfica dels seus vectors com mosquits o paparres. Les crisis sanitàries passades i recents, inclosa la pandèmia de covid-19, han demostrat que és necessària una preparació i una capacitat de resposta més sòlides.

L’Hospital de Bellvitge ha posat en marxa un estudi a la Unitat de Cures Intensives (UCI) per avaluar si l’ús d’ulleres de realitat virtual millora de forma significativa l’experiència del pacient en procediments dolorosos, com ho és l’extracció dels drenatges toràcics després d’una cirurgia cardíaca. El sistema pretén determinar si el pacient té una reducció del llindar de dolor i de l’angoixa durant el procediment d’extracció, d’entre 15 i 20 minuts de durada. Fins a l’abril de l’any 2023, es preveu recollir i avaluar diferents constants vitals, paràmetres de mesura del dolor i de l’ansietat d’un grup de pacients que utilitzarà el sistema de realitat virtual, i d’un altre que no ho farà mentre els retiren els drenatges cardiotoràcics.

Els drenatges són un element essencial en la recuperació dels pacients després d’una cirurgia cardíaca, sobretot per mantenir un correcte funcionament hemodinàmic en extreure la sang, fluid i aire que es pot acumular al voltant del cor. D’aquesta forma s’eviten complicacions com ara hemorràgies i inflamacions que poden arribar a ser greus.

Els drenatges es retiren habitualment entre 24 i 48 hores després de la intervenció, amb un procediment que resulta dolorós i que requereix l’administració d’analgèsics. Fins ara, la recepció per part dels primers pacients que han utilitzat les ulleres de realitat virtual ha estat molt positiva.