Amb un primer pic de calor en ple mes de maig i endinsant-nos ara en una onada de calor encara més prolongada, aquest 2022 va camí de convertir-se en un dels anys més calorosos.

El problema no és tan sols que els estius són cada vegada més llargs i més càlids, com afirma l'Aemet després d'analitzar les dades sobre l'evolució de les temperatures recollides des de 1971, sinó que cada vegada fa més calor i el fenomen conegut com a nit tropical comença a ser cada vegada més usual. I cada vegada més aviat.

Agafar el son

Aquestes nits d'estiu en les quals costa o resulta impossible agafar el son afecten especialment nens i persones grans, que no troben el descans imprescindible per sentir-se bé l'endemà.

Suportar la calor sufocant de dia és dur, però quan les temperatures mínimes no descendeixen prou en arribar la nit i no baixen dels 20° - 21° graus, simplement és gairebé impossible dormir i l'insomni pot provocar situacions d'ansietat i nerviosisme.

Consells per descansar

Les altes temperatures, que no donen treva ni a la nit, obliguen l'organisme a fer un esforç extra per aconseguir mantenir la pròpia temperatura corporal en els nivells adequats. Suem més, venes i artèries es dilaten, sembla que ens falta l'aire…

El Ministeri de Sanitat dona uns consells per evitar el temible cop de calor. Beure abundants líquids, romandre en llocs frescos, no fer exercici físic en les hores centrals del dia... La prevenció, amb una bona hidratació, l'ús de robes adequades, caminar per l'ombra, una alimentació adequada i evitar ser al carrer en les hores de més calor, entre altres mesures, és sempre la millor opció.

Però, què podem fer a la nit? Si no es té aire condicionat o ventiladors, o es vol evitar posar-los per l'elevat preu de la llum, hi ha algunes mesures que es poden tenir en compte per poder agafar el son:

1 - Mantenir fresca l'habitació

Abaixar les persianes quan hi hagi sol directe o en les hores centrals del dia, quan el sol apreta més, i mantenir les finestres obertes -i les persianes, també- quan és de nit o abans que comenci el dia és una de les millors coses que es poden fer perquè l'habitació es mantingui a temperatures baixes. Si fos possible aconseguir corrent d'aire, la cosa millorarà considerablement.

2 - Compte amb els aparells elèctrics

L'habitació on es dorm, ha d'estar lliure d'aparells electrònics connectats i susceptibles d'escalfar-se, ja sigui la televisió o un ordinador, mòbil o tauleta. No diguem ja si la casa és petita, diàfana i s'adorm en la mateixa habitació en la qual es té la nevera.

3 - Evitar les activitats estressants

Convé no fer activitats estressants en les hores prèvies a anar al llit. Tampoc esport -tot i que alguns estudis sostenen que no afecta la qualitat del son- perquè sí que et fan suar i eleven la teva temperatura corporal.

4 - Dutxa tèbia, no freda

Les dutxes abans d'anar al llit són relaxants perquè són calentetes i desentumeixen els músculs després de tot el dia exercitant-los. Però si fa molta calor, convé donar-se una dutxa tèbia, però no freda. Aquesta afavoreix la producció de cortisol, una hormona relacionada amb l'estrès que, en nivells alts i continuats, té un efecte negatiu en el nostre cos.

5 - Roba de llit adequada

La roba de llit també és molt important a l'hora d'agafar el son, perquè igual et provoca encara més calor. El millor per a les nits extremadament caloroses són els llençols de cotó transpirable.

6 - Deixar de donar voltes

Finalment, si no hi ha manera d'agafar el son, convé aixecar-se i deixar de donar voltes i més voltes al llit durant hores. És preferible anar al bany i beure un got d'aigua per hidratar-se -o agafar uns glaçons per refrescar-se- i relaxar-se una mica abans de tornar a intentar dormir.