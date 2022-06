L'IDIBGI ha començat a reclutar voluntàries per participar en l'assaig clínic del nou tractament de la Síndrome de l'Ovari Poliquístic. Es tracta d'una prova internacional en el marc d'un projecte d'investigació europeu. Aquesta síndrome pot provocar un augment del pel corporal, més acne, períodes menstruals irregulars i problemes de fertilitat. Aquesta patologia afecta entre un 5 i un 10% de les dones en edat fèrtil, però al mateix temps és de les més desconegudes per a la població en general. El tractament que ara es posa a prova consta d'una dosi diària que combina tres medicaments en dosis baixes que porten més de dues dècades al mercat per separat.

L'assaig clínic es farà a 46 persones a Girona i 70 pacients més de Barcelona. Totes aquestes persones rebran el tractament durant un any i es faran controls sis mesos més per confirmar els canvis que es produeixen abans i després de la medicació. Les dones que poden inscriure's en aquest assaig clínic han de tenir entre 12 i 24 anys i cal que tinguin menstruacions irregulars, excés de borrissol corporal i acne persistent.

Cada dona s'haurà de prendre un comprimit diari amb una combinació de tres medicaments diferents que avui en dia ja es poden comprar per separat (fa més de dues dècades que es comercialitzen). Es tracta de espironolactona, pioglitazona i metformina. Aquests tres fàrmacs conjuntament amb un model de vida saludable haurien de revertir les conseqüències de la Síndrome de l'Ovari Poliquístic i estabilitzar les hormones i l'ovulació.

L'assaig clínic forma part del projecte SPIOMET4HEALTH, finançat per la Comissió Europea i que està format per 17 organitzacions i grups de recerca que treballen aquesta síndrome arreu d'Europa. El projecte està coordinat per un equip de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu.

La Síndrome de l'Ovari Poliquístic pot provocar augment de pèl corporal i d'acné, períodes menstruals irregulars i problemes de fertilitat. Es tracta de l'alteració endocrina més freqüent en dones en edat reproductiva, però alhora és una de les patologies més desconegudes per la població en general. A més, pot facilitar el desenvolupament d'altres malalties com la diabetis tipus 2, càncer abans de la menopausa, i ansietat o depressió, cosa que repercuteix en la qualitat de vida d'aquestes persones.

L'assaig clínic va dirigit per primera vegada a tractar la causa que produeix aquest trastorn, en lloc de limitar-se a alleujar els símptomes, com es fa actualment. De fet, al 98% de les dones afectes per aquesta alteració se les tracta amb anticonceptius orals per controlar alguns dels símptomes.