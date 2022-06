Els aliments poden ser un gran aliat de la nostra salut. Conèixer les propietats dels aliments que cuinem i posem a taula pot beneficiar el nostre organisme. L'únic que hem de fer és informar-nos per entendre els beneficis de cada ingredient. I, a més, abans de canviar la nostra dieta, hem de parlar amb el nostre metge per saber si els canvis que volem fer són realment adequats per a nosaltres.

Risotto integral amb plàtan i ceba, una autèntica delícia per al cervell Avui volem presentar una recepta aliada de la nostra salut i, en particular, del cervell. Parlem del risotto amb nous i ceba (amb una mica de plàtan per donar-li un sabor deliciós). Comencem per analitzar els ingredients del nostre plat per entendre millor les seves propietats. Els cereals integrals (i, en aquest cas, l'arròs) poden ser fidels amics del cervell. Les nous també son a la llista, per la qual cosa s'inclouen a la nostra recepta. A més, també destaquem algunes de les propietats de les cebes, que també poden ser un bon aliat contra el deteriorament cognitiu. Per combatre el deteriorament cognitiu i l'Alzheimer, podríem tastar aquest deliciós primer plat que provocarà una explosió de sabor al nostre paladar. Per fer la nostra recepta, necessitem: 200 grams d'arròs integral;

1 ceba;

1 plàtan;

nous picades;

1 cullerada de llet;

formatge parmesà;

sal. En primer lloc, ens ocuparem del plàtan, triturant-lo i barrejant-lo en un bol amb la llet. Mentrestant, fregeix la ceba en una paella i, quan comenci a daurar-se, afegeix l'arròs durant un parell de minuts, afegint-hi un pessic de sal. Abocar la barreja de llet i plàtan que hem fet abans sobre l'arròs i la ceba i deixar coure. De tant en tant, aboca una mica de brou, si en tens a la nevera, perquè es barregi tot, encara que segurament no caldrà. Quan l'arròs estigui llest, posa-ho al plat i empolvora'l amb nous picades i formatge parmesà ratllat. Així doncs, ara sabem que per combatre el deteriorament cognitiu i l'Alzheimer podem tastar aquesta recepta deliciosa. Evidentment, parleu sempre amb el vostre metge en primer lloc. El clàssic enfocament de "faci-ho vostè mateix" mai és recomanable quan es tracta de la salut. Així que parlem amb un expert que conegui a fons la nostra situació, perquè ens assessori correctament sobre el nostre estat de salut.