Arriba l'estiu. I amb ell, la calor. I amb la calor, els insectes, que entren a casa nostra quan tenim les finestres obertes per refrescar-nos. I aquest peix que es mossega la cua se salda amb nombroses, incòmodes i desagradables picades. Algunes d'una mida tan considerable que ens fan dubtar que siguin obra d'un simple mosquit. Amb aquests consells podràs reconèixer les picades i evitar qualsevol tipus de problema greu.

Picades de mosquit

Són les més comunes, per la qual cosa la majoria solen reconèixer-les amb facilitat. Es manifesta amb ronques i vermellors. Solen causar picor o coïssor durant els primers dies. També poden provocar inflamacions que, depenent de la zona on es produeixin poden ocasionar importants inflors. Les parpelles, orelles i altres zones sensibles solen ser les zones més susceptibles a aquest tipus d'inflamacions.

En tot cas, davant de qualsevol tipus de reacció que es consideri desmesurada, l'ideal és acudir al metge.

Picada d'abella i de vespa

Les picades d'abelles solen manifestar-se de manera similar a les de mosquit, encara que poden provocar més dolor i coïssor. En cas que l'agulló se t'hagi quedat a dins (en el cas que t'hagi picat una abella), has de tractar de treure'l de la pell. Posteriorment és aconsellable rentar la zona amb aigua i sabó i aplicar una compresa freda per evitar la inflor.

En cas de percebre una reacció al·lèrgica a la picada (és certament freqüent la intolerància al verí d'aquests insectes) és recomanable acudir ràpidament al metge.

Picada d'aranya

En general, les picades d'aranya són com les de qualsevol insecte. Provoquen una ronxa amb cert envermelliment i inflor, ja que les mossegades dels aràcnids solen ser innòcues. De fet, és una espècie que no ataca si no se sent agredida. S'estima que només unes 30 espècies d'aranya al món poden provocar danys greus a humans.