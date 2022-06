La subcomissió sobre cànnabis medicinal del Congrés dels Diputats té previst votar aquest dimarts l'informe final de conclusions per a regular l'ús terapèutic d'aquesta substància que secunden, amb alguns matisos, els partits del Govern de coalició i els seus socis i rebutgen el PP i Vox. De les conclusions que els diferents partits van presentar el passat 9 de juny després d'escoltar els centenars d'experts que han comparegut des de febrer, s'extreu que PSOE, Unides Podem, ERC, PNB i EH Bildu i Ciutadans secunden ampliar un ús més generalitzat de medicaments derivats del cànnabis, mentre que PP i Vox al·ludeixen a la falta d'evidència per a oposar-se.

Així, el PSOE advoca per garantir la disponibilitat de medicaments derivats de cànnabis per al seu ús terapèutic i explorar fórmules que permetin la disponibilitat en el mercat farmacèutic d'extractes o preparats estandarditzats d'aquesta substància que actualment no tenen autorització per a la seva venda. Una regulació que veuen amb bons ulls tant ERC com el PNB o EH Bildu, encara que han plantejat esmenes, sobretot per a portar més enllà de les farmàcies hospitalàries la dispensació del cànnabis i permetre l'accés des de les comunitàries, una qüestió a la qual no fa referència Unides Podem en les seves recomanacions.

De fet, el soci minoritari del Govern diu que la prescripció l'han de realitzar professionals sanitaris, sense especificar quins, al mateix temps que, sense parlar directament de la regulació de l'ús recreatiu, sí que planteja «prendre mesures que flexibilitzin l'accés al cànnabis en detriment de les màfies i xarxes criminals» i lluitar contra l'estigmatització dels consumidors. A més, aposta per «impulsar una indústria pública que pugui garantir la investigació (sobre el cànnabis) de manera neutra i garantir un subministrament mínim estable i constant».

Cs, per part seva, aspira al fet que el cànnabis medicinal pugui oferir-se en qualsevol farmàcia amb recepta, i no només es distribueixi en les farmàcies hospitalàries com planteja el PSOE, a més d'apuntar a una possible liberalització del seu ús recreatiu. El PNB està d'acord en termes generals amb la proposta dels socialistes perquè «suposa un pas de gegant», però demana ampliar l'accés, la prescripció i la distribució d'aquests preparats de cànnabis i establir un calendari temporal determinat per a desenvolupar la normativa corresponent.

D'aquesta manera, vol que els preparats de cànnabis medicinal es prescriguin també per professionals d'atenció primària d'ambulatoris i centres de salut, que es puguin ampliar les seves indicacions a altres perceptors, tenint com a referència les recollides en les llistes aprovades en altres països de la UE, com ara les malalties cròniques per dolor neuropàtic i oncològic. I, en la mateixa línia que Cs, reclama que es pugui accedir a elles a través del mercat farmacèutic comunitari, i no tan sols l'hospitalari, com recull el document inicial.

EH Bildu secunda també la regulació de l'ús terapèutic i demana entre altres qüestions afavorir l'autocultiu per a pacients amb recepta que optin per aquesta via d'accés, i proposa de la mateixa manera crear l'Agència del Cànnabis, que seria l'encarregada de controlar l'ús d'aquest producte. Mentre que ERC vol que es regularitzi «en tots els seus usos» i es pugui dispensar també en les farmàcies no només els extractes, sinó també la flor medicinal. Per contra, el PP demana deixar en mans de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) la regulació i planteja extremar la cura perquè aquesta possible autorització mèdica no derivi en una major disponibilitat i consum general de la substància.

Els populars entenen que no ha de ser el Parlament sinó l'agència reguladora la que es pronunciï sobre l'ús del cànnabis: «Entre el prohibicionisme i la liberalització, (plantegem) la regulació basada en l'experiència, però amb investigació de qualitat i amb avals de seguretat i eficàcia», exposa el PP en les seves conclusions. També suggereix, «sobre la base de l'evidència científica, identificar processos assistencials en els quals puguin autoritzar l'ús del medicament, establint posteriorment vies i llocs de dispensació». El PP pretén que s'elabori en el si del Ministeri de Sanitat un llibre blanc sobre l'ús medicinal del cànnabis a Espanya «des del rigor i l'evidència científica amb aportacions d'organismes de l'àmbit assistencial, de la investigació, societats científiques, associacions de pacients».