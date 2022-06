Un dels problemes més comuns quan arriba l'estiu és la picada de medusa, i és important saber què fer (i què no) en cada moment per no complicar el que pot acabar sent tan sols una petita molèstia.

Per aquesta raó, i davant l'augment de meduses a les nostres platges, t'explicarem alguns consells a seguir en cas que un d'aquests invertebrats et toqui amb els tentacles. QUÈ HAS DE FER SI ET PICA UNA MEDUSA En primer lloc, renta amb abundant aigua salada la ferida, eliminant les restes de tentacles ajudant-te amb una targeta de crèdit. Aplicar-hi quelcom fred és d'ajuda, sempre que sigui amb una bossa de plàstic o tovallola durant 15 minuts. Així, el verí no passarà a la circulació sanguínia. Per evitar infeccions, utilitza iode o crema antihistamínica, i quan et recuperis, evita una altra picada a la zona perquè el teu cos ha quedat sensibilitzat i la reacció pot ser més gran. MAI NO FACIS AIXÒ SI ET PICA UNA MEDUSA No et freguis la zona amb tovalloles o altres peces. I ni se t'acudeixi aplicar-hi amoníac, orina, vinagre o alcohol, perquè és contraproduent. Pel que fa al vinagre, només és útil en cas que et piqui la Carybdea marsupialis o la Physalia physalis, que no són les espècies de medusa més comunes.