Un estudi australià estableix que la manca de vitamina D augmenta el risc de demència

La demència és una de les principals causes de discapacitat i dependència entre la gent gran de tot el món, i afecta el pensament i el comportament a mesura que s’envelleix. Però, i si es pogués frenar aquesta malaltia degenerativa? Ara, un pioner estudi genètic realitzat per la Universitat del Sud d’Austràlia ha mostrat una relació directa entre la demència i la manca de vitamina D.

En investigar la relació entre la vitamina D, les característiques de les neuroimatges i el risc de demència i accident cerebrovascular, l’estudi, publicat a la revista científica American Journal of Clinical Nutrition, ha evidenciat que els nivells baixos de vitamina D estan associats a volums cerebrals més baixos i a un risc més gran de demència i ictus.

Les anàlisis genètiques recolzaven un efecte causal de la deficiència de vitamina D i la demència; en algunes poblacions, fins al 17 per cent dels casos de demència es podrien evitar augmentant els nivells de vitamina D en tots els casos (50 nmol/L), segons les troballes d’aquesta investigació.

La demència és una síndrome crònica o progressiva que condueix al deteriorament de la funció cognitiva. A nivell mundial, més de 55 milions de persones pateixen demència i cada any es diagnostiquen 10 milions de casos nous.

L’estudi genètic va analitzar les dades de 294.514 participants del Biobanc del Regne Unit, i va examinar l’impacte dels nivells baixos de vitamina D (25 nmol/L) i el risc de demència i ictus. Es va usar l’aleatorització mendeliana no lineal, un mètode que usa la variació mesurada en els gens per examinar l’efecte causal d’una exposició modificable sobre la malaltia, per comprovar la causalitat subjacent dels resultats de neuroimatge, demència i ictus.

La investigadora principal i directora del Centre Australià de Salut de Precisió de la Universitat del Sud d’Austràlia, la professora Elina Hyppönen, afirma que els resultats són importants per a la prevenció de la demència i per apreciar la necessitat de solucionar la deficiència de vitamina D.

«La vitamina D és un precursor hormonal al qual se li reconeixen cada cop més efectes generalitzats, fins i tot en la salut del cervell, però fins ara ha estat molt difícil examinar el que passaria si poguéssim prevenir la deficiència de vitamina D. El nostre estudi és el primer que examina l’efecte dels nivells molt baixos de vitamina D en els riscos de demència i ictus, utilitzant anàlisis genètiques robustes entre una gran població», destaca Hyppönen.

En alguns contextos, on la deficiència de vitamina D és relativament comuna, les troballes «tenen implicacions importants per als riscos de demència». «De fet, en aquesta població del Regne Unit observem que fins al 17% dels casos de demència podrien haver-se evitat augmentant els nivells de vitamina D fins a situar-los en un rang normal», explica.