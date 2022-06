Salut ha comptabilitzat 13.423 inicis de tractament per addiccions l’any passat amb l’alcohol com a causa principal, en un 43,8% dels casos. Per darrere i ben a prop hi ha la cocaïna (24,1%), el cànnabis (14,3%) i l’heroïna (9%). En el 54% dels casos els usuaris tenen més de 40 anys, amb un percentatge elevat de persones que es troben a l’atur. D’altra banda, entre un 30 i un 50% de les persones tenen nivells educatius baixos.