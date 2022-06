La Fundación Mutua Madrileña ha entregat les seves XIX Ajudes a la Investigació en Salut, dotades de dos milions d'euros, a 21 estudis clínics que es portaran a terme en hospitals de tota Espanya i que tractaran sobre trasplantaments, malalties rares infantils, traumatologia, càncer de pulmó i covid-19.

L'acte d'entrega ha estat presidit pel conseller de Sanitat de la Comunitat de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, el president del Grup Mutua i la seva fundació, Ignacio Garralda, i el president del Comitè Científic de la Fundació Mutua Madrileña, el doctor Rafael Matesanz.

En total, tenint en compte tots els hospitals que van participar en els projectes col·laboratius, la Fundación Mutua recolzarà el treball dels equips d'investigació de 19 hospitals de nou comunitats autònomes.

Els projectes d'investigació han estat seleccionats pel comitè científic de la fundació i es realitzaran a les àrees de millors en la donació d'òrgans pel trasplantament (3 estudis), traumatologia i les seves seqüeles (3 estudis), malalties rares que es manifesten a la infància (6 estudis), oncologia centrada en el càncer de pulmó (3 estudis) i Covid-19 (3 estudis). Addicionalment, es finançaran altres tres estudis liderats per especialistes del quadre mèdic d'Adeslas, companyia assegurador líder en assegurances de salut i que pertany al Grup Mutua Madrileña.

Projectes seleccionats

En concret, tres dels projectes seleccionats es realitzaran en col·laboració entre diferents hospitals espanyols de diferents comunitats autònomes, dos en el camp de les malalties rares i un en el de càncer de pulmó.

De tots, destaca el que es coordinarà des de l'Hospital Universitari de Valdecilla a Santander per provar la viabilitat d'un potencial tractament, alternatiu als antibiòtics, per les infeccions resistents de pacients amb fibrosi quística.

En el desenvolupament d'aquesta teràpia, basada en bacteriòfags (que son virus que maten bacteris) encapsulats amb tècniques de nanomedicina per alliberar-los en el moment i el lloc exacte de l'organisme, també hi participaran equips dels hospitals Vall d'Hebron, de Barcelona; Reina Sofía a Còrdova; l'Hospital La Paz i Fundació Jiménez Díaz, tos dos a Madrid.

En el camp de la millora de la donació d'òrgans pel trasplantament, diferents estudis es centraran en validar tècniques per aconseguir que l'òrgan, sigui el que sigui, una vegada extret es pugui conservar durant més temps abans de trasplantar-lo.

Guanyant aquest temps es pot estudiar millor l'òrgan per demostrar la seva viabilitat i poder planificar la cirurgia, sense necessitat de fer-la de manera tan immediata ni urgent com fins ara. Un dels estudis, liderats des de l'Hospital Clínic-Idibaps a Barcelona en col·laboració amb tots els equips de Catalunya, provarà la preservació del fetge una vegada extret del donant amb una tècnica denominada perfusió normotèrmica.

Aquest procediment no només allarga el temps en el qual l'òrgan és viable per trasplantar-se, donant temps a programar la intervenció i analitzar l'òrgan en profunditat, sinó que permet recuperar fetges a simple vista descartables (per exemple, per ser fetges grassos), incrementant la quantitat d'òrgans disponibles.

Amb aquest mètode s'ha aconseguit ja va mantenir un fetge durant tres dies, reparar-lo i trasplantar-lo amb èxit a un pacient a l'Hospital Universitari de Zuric, a Suïssa, que segueix viu al cap d'un any i va ser descrit a la revista 'Nature Biotechnology'.

L'estudi del Clínic-Idibaps és el segon en aquesta línia de la tècnica de perfusió normotèrmica pel qual aposta el Comitè Científic de la Fundación Mutua que en l'anterior convocatòria ja va finançar un de característiques similars a l'Hospital Gregorio Marañón per tots els equips de la Comunitat de Madrid, que actualment està en marxa.

En una altre línia de treball dins dels trasplantaments, des del grup de trasplantament pulmonar de l'Hospital Universitari Puerta de Hierro, es realitzarà un assaig clínic amb l'objectiu d'allargar el temps d'isquèmia freda dels empelts pulmonars preservant-los a una temperatura de 10 graus.

Aquesta nova modalitat ja ha demostrat en un assaig clínic multicèntric internacional, en el qual també participa aquest hospital, que és possible augmentar la isquèmia freda dels òrgans de manera segura, permetent millorar la logística dels trasplantaments pulmonars i convertir un procediment urgent en una activitat semi-programada, la qual cosa pot tenir implicacions positives tant en els resultats com en la seguretat del pacient.

En l'àrea de l'oncologia, que enguany s'ha centrat en el càncer de pulmó, un dels estudis que es finançarà, a l'Hospital 12 d'Octubre de Madrid, desenvoluparà i validarà uns algorismes digitals intel·ligents per a la identificació de dianes terapèutiques en els pacients amb càncer de pulmó.

En l'àrea de les malalties rares, un dels estudis, coordinat des del Complex Hospitalari Universitari de Santiago de Compostel·la-IDIS, utilitzarà la impressió 3D per a millorar la formulació dels medicaments i facilitar la seva ingesta als nens i nenes afectats per malalties rares metabòliques.

En traumatologia, i des de l'Hospital General d'Alicante-Isabial, es buscaran i identificaran biomarcadors associats al dolor crònic persistent després d'artroplastia total de genoll que ajudin a identificar als pacients que desplegaran aquest dolor després de la cirurgia de genoll i establir protocols de tractament que redueixin l'aparició del problema.