Un compost modificat d’un arbre brasiler, possible teràpia de la leucèmia

Un compost natural procedent d’un arbre brasiler ha estat modificat per obtenir un possible fàrmac contra la leucèmia mieloide aguda, assenyala un estudi que va publicar dilluns Nature Chemistry. Els compostos naturals solen tenir un potencial terapèutic prometedor, però el seu ús per tractar malalties es veu obstaculitzat per la toxicitat o els efectes no desitjats.

Un equip encapçalat per científics portuguesos i amb participació espanyola ha desenvolupat una nova química sobre compostos naturals derivats de l’escorça de l’arbre del lapatxo brasiler per obtenir un agent terapèutic que podria ser eficaç contra aquesta malaltia. La leucèmia mieloide aguda, la forma més comuna de leucèmia aguda en adults, és un càncer agressiu amb una taxa de supervivència al voltant del 20% després de cinc anys i hi ha una alta incidència de recaiguda. L’equip va utilitzar el 2018 l’aprenentatge automàtic per identificar el lloc objectiu d’un compost de l’escorça de l’arbre del lapatxo que pertany a la família de les ortoquinones, anomenat lapatxona. Aquests compostos són coneguts pel seu potencial per controlar l’augment anormal del nombre de cèl·lules que caracteritza el càncer, i són bons candidats per al tractament de la leucèmia. «El compost que explorem en aquest estudi, anomenat lapatxona, és un fàrmac prometedor per tractar la leucèmia, però les seves propietats reactives podrien tenir efectes indesitjables. En aquest treball, combinem dues estratègies per minimitzar els efectes negatius del compost», va explicar Gonçalo Bernardes, líder de l’equip i de l’Institut de Medicina Molecular João Lobo Antunes. Protegir les cèl·lules sanes L’equip, en què participa Gonzalo Jiménez-Osés, del Centre espanyol de Recerca Cooperativa en Biociències a Bilbao, van afegir a aquest compost un grup químic que protegeix de les seves propietats reactives, en actuar com una màscara que cobreix la toxicitat del fàrmac. El compost modificat s’uneix a una proteïna, un anticòs, que el porta directament a l’interior de les cèl·lules canceroses. Cèl·lules amb marques Les cèl·lules canceroses tenen certes marques que les distingeixen de les sanes, i en la leucèmia mieloide aguda un d’aquests marcadors específics, anomenat CD33, és present en les cèl·lules canceroses. El producte natural aconseguit per l’equip es va unir a un anticòs, el qual s’uneix específicament a CD33, cosa que permet al fàrmac travessar l’organisme sense fer malbé cap cèl·lula sana. Quan l’anticòs es troba amb la cèl·lula cancerosa, s’uneix al marcador CD33 i deixa anar el fàrmac, moment en què es convertirà en la seva forma activa i tòxica, matant la cèl·lula cancerosa. A més de l’interès terapèutic d’aquest enfocament per al tractament de la leucèmia mieloide aguda, la química que es va desenvolupar es pot utilitzar per a altres compostos naturals valuosos, cosa que permet l’ús de compostos amb potencial terapèutic que abans eren inadequats per a l’ús medicinal.