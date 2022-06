L’apnea del son i el càncer de pulmó eleven el risc de morir com a conseqüència de la covid

La Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (Separ) ha efectuat una revisió dels efectes de la covid-19 en pacients amb malalties respiratòries prèvies, en què ha constatat que les persones amb apnea obstructiva del son (AOS) i càncer de pulmó no només tenen més risc de contraure el coronavirus, sinó també de morir per aquesta causa.

Almenys el 75% dels pacients hospitalitzats per covid-19 tenen una morbiditat concomitant a aquesta malaltia. També s’ha demostrat que les persones amb malalties cròniques subjacents tenen més probabilitats de contraure-la i emmalaltir greument.

Les persones amb coronavirus i pitjor pronòstic són aquelles que tenen antecedents de trastorn cardiovascular, càncer, obesitat, malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), diabetis o malaltia neurològica. A més, són més propenses a patir la síndrome de dificultat respiratòria aguda o pneumònia.

La covid-19 afecta el sistema respiratori de diverses maneres i té un espectre de gravetat que varia segons el sistema immunitari de la persona, l’edat i les comorbiditats que té.

Els símptomes poden variar des de lleus, com ara tos, dificultat per respirar i febre, fins a malalties crítiques, que inclouen insuficiència respiratòria i fallada multiorgànica. Per tant, la infecció pel coronavirus pot causar un empitjorament d’aquestes malalties.