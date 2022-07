El Ministeri de Sanitat ha actualitzat aquest divendres 1 de juliol el nombre de casos de verola del mico comptabilitzats a Espanya: la xifra ja puja a 1.200, un augment de 400 respecte als comunicats aquest dimarts 28 de juny. Carolina Darias ha estat l'encarregada de respondre a aquesta pregunta que els periodistes han llançat en la seva visita a l'Hospital Universitari Marquès de Valdecilla, a Santander, al qual ha assistit acompanyada pel president de Cantàbria, Miguel Ángel Revilla.

Carolina Darias demana tranquil·litat a la ciutadania i, sobretot, confiança en l'estratègia que el Govern d'Espanya ha llançat per controlar aquest brot que sembla descontrolat: Espanya ja disposa de 5.500 dosis de la vacuna contra la verola humana (que és efectiva en un 85% contra la verola del mico): “tenim una quantitat important”.

La Comissió de Salut Pública es reunirà la setmana que ve per abordar el protocol d'actuació davant de la verola del mico, i es preveuen noves mesures o recomanacions per intentar frenar una malaltia que arriba per primera vegada a Espanya amb aquesta intensitat.