A Espanya, segons les dades de la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (RENAvE), a dia 30 de juny, s’han notificat de 1.196 casos confirmats de verola del mico, dels quals 1.185 són homes i 11 són dones i d’edats compreses entre els tres i els 67 anys.

Els casos notificats procedeixen de Madrid 770, Catalunya 151, Andalusia 118, Canàries 46, País Basc 22, Balears 22, País Valencià 18, Aragó 14, Galícia 7, Astúries 7, Castella i la Manxa 7, Navarra 5, Castella i Lleó 3, Cantàbria 3, Extremadura 2 i Múrcia 1.

Es disposa de la data d’inici de símptomes en 1.126 casos, dels quals el primer cas notificat va iniciar símptomes el 26 d’abril i l’últim el 28 de juny. No obstant, Sanitat ha avisat que hi ha un retard en la notificació de casos a la plataforma SiViEs, i per això les dades corresponents als últims dies de la corba han de ser interpretats amb cautela.

S’han descrit les manifestacions clíniques en 468 casos. La majoria van presentar exantema anogenital (69,2%) i en altres localitzacions (56,8%), febre (59,6%), astènia (43,2%) i limfadenopaties localitzades(42,5%). A més, 30 pacients dels 468 (6,4%) van presentar complicacions al llarg del seu procés clínic; les més freqüents, les infeccions bacterianes secundàries i les úlceres bucals.

Cap dels casos ha mort i, dels 353 casos dels quals es disposa informació sobre el mecanisme de transmissió més probable, el 86,7% va ser per contacte estret en el context de relacions sexuals d’alt risc i 7,4% per contacte estret no sexual.