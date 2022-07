Qui no s'ha despertat un matí després d'una bona festa i ha pensat en què seria genial una pastilla que suprimís els efectes de la ingesta d'alcohol? Doncs sembla que per fi ha arribat. La pastilla Myrkl, que es va començar a comercialitzar ahir al Regne Unit promet "curar la ressaca".

Myrkl és el primer suplement de la història que ajuda a pal·liar (o eliminar) els efectes de la ingesta d'alcohol. Creat per la companyia sueca De Faire Medical, es ven en caixes de 30 pastilles a 30 lliures (34,88 euros) cada una (surt a 1 lliura el comprimit).

El suplement, afirma la companyia, descompon el 70% de l'alcohol consumit en una hora i ha estat provada de "forma independent i el seu efecte està clínicament demostrat". El producte és 100% natural i vegà.

Com funciona

Per notar els efectes de les pastilles, s'ha de prendre un primer comprimit 12 hores abans de prendre alcohol, i la segona, 1 hora abans de començar a beure. Un cop s'han pres les dues pastilles, treballen per descompondre l'alcohol en aigua i diòxid de carboni, amb una producció mínima d'acetaldehid o àcid acètic. El sistema per combatre la ressaca és activant els bacteris Bacillus subtilis i Bacillus coagulans, L-cisteïna i B12 a l'intestí, abans que l'alcohol arribi al fetge.

On es pot trobar

De moment, De Faire Medical només distribueix Myrkl a través de la seva pàgina web. Ha estat tan gran el seu èxit en les primeres 24 hores de vida que actualment no hi ha stock del medicament, però prometen tenir-ne en poc temps.