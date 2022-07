Un home va ser hospitalitzat a l'hospital Molinette de Torí després de patir un atac de cor. Les màquines el mantenien amb vida i, malgrat la seva greu situació, la il·lusió d'ell i de la seva parella era casar-se. L'única possibilitat que Maurizio seguís amb vida, expliquen, era un trasplantament de cor, cosa que no semblava fàcil. Llavors va ser quan la parella va decidir contraure matrimoni allà mateix, a l'UCI de l'hospital. Per sorpresa dels acabats de casar, després de l'enllaç va arribar un regal de casament totalment inesperat: un cor compatible a Nàpols. Així, els metges es van posar en marxa per fer l'operació aquell mateix dia.

El nom de Maurizio portava en llista d'espera per rebre un trasplantament des que fa unes quantes setmanes va patir un atac de cor. L'home va ser traslladat d'urgència a l'UCI d'aquest hospital, on durant dies va continuar en situació crítica. Després del pronòstic dels metges i les dificultats que suposava trobar un cor vàlid, ell mateix va fer el pas de demanar en matrimoni a Silvia, la seva parella. La situació de Murizio, expliquen, era desesperada. La que ara és la seva dona i ell, havien tingut una filla fa tot just dos mesos. Amb tot, Maurizio va decidir celebrar un enllaç en aquell mateix instant. Segons el diari local La Stampa, els metges van accedir a fer el casament a la sala de cures intensives de l'hospital Molinette de Torí. L'emotiu moment es va celebrar encara més després de conèixer la notícia que a Nàpols hi havia un donant compatible. El cor va trigar dotze hores a arribar fins a Torí i un cop allà va començar a bategar set hores després de l'exitosa operació. Altres històries amb final feliç Sens dubte, una història amb doble final feliç com la d'Antonio, que va rebre un nou cor en el mateix moment en què el seu fill naixia al paritori fa una mica més d'un any. El seu trasplantament també era la seva única esperança per continuar vivint, ja que patia una cardiopatia hipertròfica. Després de deu anys esperant, el cor que l'Antonio necessitava i el petit Samuel, van arribar a la vida el mateix dia.