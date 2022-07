Un estudi dels EUA estableix que la calor extrema i la contaminació fan créixer les taxes de mortalitat

Les onades de calor i la contaminació atmosfèrica són dos dels factors ambientals més perjudicials per a la salut humana. Per separat, l’arribada d’aquests fenòmens pot provocar tant afeccions com empitjorar l’estat d’una infinitat de malalties cardíaques i respiratòries. Però quan tots dos fenòmens coincideixen, una cosa que passarà amb cada vegada més freqüència a mesura que avanci la crisi climàtica, tot apunta que el dany causat per aquests extrems climàtics es dispararà per sobre del que s’esperava.

Segons apunta un nou estudi liderat per un equip d’investigadors de la Universitat del Sud de Califòrnia (Estats Units), els dies de calor extrema comportaven un augment del 6,1% del risc de mort. Els dies de contaminació atmosfèrica extrema, les morts eren un 5% més probables. Però els dies on coincidia un pic de les temperatures i de contaminació atmosfèrica, les morts eren un 21% més probables: un efecte sinèrgic que gairebé duplica l’impacte de les exposicions individuals combinades.

«Hem descobert que l’efecte de l’exposició a les temperatures extremes i a la contaminació extrema sobre la mortalitat és més gran que la suma dels seus efectes individuals», explica el doctor Mostafijur Rahman, autor principal de l’estudi, publicat a la revista científica American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Estudis anteriors ja havien examinat com la calor extrema i la contaminació atmosfèrica afecten per separat el risc de mortalitat, i com cadascú varia amb l’altre. Però aquest estudi és el primer que utilitza un nou enfocament per estudiar el que passa quan la calor extrema i la contaminació coincideixen.

La investigació, a més d’analitzar les variacions en la mortalitat general, també va examinar les morts per afeccions cardiovasculars i respiratòries. En els dies de calor extrema i contaminació atmosfèrica, el risc de mortalitat global va augmentar un 21%. El risc de mort per problemes cardiovasculars va augmentar el 29,9% i el risc de mort per problemes respiratoris el 38%.

L’estudi també va aconseguir traçar una panoràmica del risc que suposa aquest fenomen en funció de la franja d’edat. En els dies d’exposició extrema, les persones grans eren les que afrontaven més risc. L’anàlisi apunta a un augment del 36,2% en el risc de mortalitat per als més grans de 75 anys, en comparació amb un augment del 8,5% en el risc de mortalitat per a les persones de 75 anys o menys quan s’exposen tant a la calor extrema com a la contaminació.

«Cal entendre que els riscos associats a aquestes exposicions són realment importants, perquè sabem que augmentaran amb el canvi climàtic en moltes parts diferents dels Estats Units i del món», explica Erika García, també autora principal de l’estudi, que assenyala que aquestes troballes podrien, en última instància, ajudar les persones, les comunitats i els sistemes sanitaris a preparar-se per al clima extrem i minimitzar els possibles danys.

Condicions ambientals

L’anàlisi se centra en un estudi de totes les morts ocorregudes a Califòrnia entre el 2014 i el 2019 (més d’1,5 milions) utilitzant les dades dels certificats de defunció del Departament de Salut Pública de Califòrnia. També van obtenir dades sobre la temperatura de l’aire i els nivells de partícules fines (PM2,5). Tot seguit, van relacionar les morts amb les condicions ambientals locals en funció del domicili de la persona per comprendre els efectes de l’exposició. A partir de les dades sobre la temperatura i els nivells de contaminació, els investigadors van classificar cada dia en una de les quatre categories següents: sense exposició extrema, només calor extrema, només contaminació atmosfèrica extrema o calor extrema i contaminació atmosfèrica.