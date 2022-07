Un estudi demostra l’eficàcia d’un fàrmac contra l’hepatitis A en ratolins

El cicle de replicació viral és decisiu perquè un virus es propagui dins del cos i causi una malaltia. Ara, un equip científic nord-americà ha descrit com és aquest procés en l’hepatitis A i ha demostrat, en models animals, l’eficàcia d’un fàrmac ja conegut per aturar-lo.

Els resultats d’aquest treball, mancant tractaments actuals per a aquesta malaltia, s’han publicat a la revista Proceedings of the National Academy of Sciences en un article que signen diversos investigadors de la Facultat de Medicina de la Universitat de Carolina del Nord.

El treball és el primer que aconsegueix demostrar un tractament farmacològic eficaç contra el virus de l’hepatitis A en un model animal de la malaltia, afirmen els autors en un comunicat de la universitat.

L’hepatitis A és una infecció viral que causa inflamació i dany al fetge i generalment es transmet a través del contacte amb aliments o aigua contaminada per excrements d’una persona infectada.

Gairebé tots els pacients es recuperen totalment i adquireixen immunitat de per vida. Tot i això, una proporció molt petita de casos poden morir a causa d’una hepatitis fulminant, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que estima que, el 2016, l’hepatitis A va provocar aproximadament 7.134 defuncions, una xifra que representa el 0 ,5 % de la mortalitat deguda a les hepatitis víriques.

Tot i existir una vacuna eficaç, els brots d’hepatitis A han augmentat des del 2016, afegeix la nota de la universitat de Carolina, que recorda que no tothom es vacuna i no hi ha tractament específic un cop la persona es posa malalta.