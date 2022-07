Estudien l’impacte de l’exercici físic com a tractament de la lumbàlgia crònica

L’Hospital Virgen de las Nieves de Granada participa en una investigació pionera que està dedicada a mesurar l’impacte que té utilitzar l’exercici físic com a tractament principal per a pacients que pateixen lumbàlgia crònica i que el Servei Andalús de Salut aposti per aquesta eina per abordar el dolor.

Un centenar de pacients diagnosticats amb lumbàlgia crònica participen des de fa gairebé un any en aquest nou programa d’intervenció pel qual reben un tractament que té l’exercici físic com a eix central. En la investigació participa un grup multidisciplinari format per professionals de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CCAFD), Medicina, Fisioteràpia i Teràpia Ocupacional liderat pel doctor en Biomedicina i professional col·legiat a CCAFD del COLEF Andalusia Víctor Segura Jiménez. El programa busca analitzar l’associació existent entre els nivells d’activitat física, sedentarisme i força muscular amb paràmetres de dolor, discapacitat, qualitat de vida, salut mental o son perquè l’ús de l’exercici sigui transferible a la realitat i pugui tenir continuïtat en el sistema sanitari andalús. «Aquest programa d’intervenció ens permetrà determinar si el tractament és efectiu per augmentar tots aquests components que defineixen la qualitat de vida del pacient amb lumbàlgia crònica», va informar Segura, que ha apuntat que la investigació mesurarà també l’efecte a llarg termini d’aquest exercici.