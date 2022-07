natura i salut mental

Una fulla es balanceja moguda pel vent i sostinguda per la tija. Alhora la branca que l’acull, amb totes les seves companyes i germanes fulles, s’incorpora al ball bressolada per un cop de vent més fort. Aquest esdeveniment impacta en el moviment de les fulles, s’esvaloten sacsejades, algunes es dobleguen i forcen el seu vincle amb la tija, d’altres es pleguen i s’esquerden. Alguna s’ha trencat i ha caigut cap a terra ferma.

Un raig de sol predisposa la fulla a fer la fotosíntesi, ja no recorda el cop de vent... i un instant més tard, estarà disponible per acollir l’insecte a la recerca de descans. Estarà sempre disponible a rebre el que sigui que ha d’arribar per seguir sent fulla, per seguir vivint instant rere instant.

Als éssers humans, dotats de consciència, se’ns fa difícil viure els moments i les situacions com el que són, impermanents i transitòries. És complex per a la ment humana existir amb la simplicitat que ho fa la fulla i, alhora, poder entrar en contacte amb aquesta forma d’apropar-se als esdeveniments i a la vida ens aporta calma, equilibri i salut mental. Poder viure el que està passant en el moment, sent capaç de no aferrar-nos per poder rebre la següent experiència amb curiositat i obertura, és tot un art que podem aprendre i practicar acostant-nos als entorns naturals, grans promotors de l’atenció plena i la presència.

Tal com recull la neurocientífica Nazareth Castellanos, actualment ja podem afirmar, sustentant-nos en proves empíriques, que estar en contacte amb la natura, els animals i les plantes promou la salut i la qualitat de vida de les persones. I també que gaudir d’espais verds durant la infància s’associa a un menor risc de patir alteracions psiquiàtriques en el futur. Els nens que no freqüenten la natura tenen fins a un 55% més de risc de patir alteracions que els que viuen a prop de boscos, parcs o entorns naturals.

I potser, això no és cap secret. Quan somiem amb baixar el nostre estrès o reduir el pilot automàtic amb el qual funcionem en el dia a dia, sovint ens apareixen imatges de platges paradisíaques, boscos refrescants o muntanyes elevades plenes de silenci i perspectiva des d’on ressituar-nos. Els rius també ens inspiren, amb un corrent que pot ser exacerbat, confús i violent o fluid, constant i relaxant, igual que el riu de la consciència que, amb la pràctica de l’atenció plena, podem arribar a observar sense caure en ser arrossegats/ades pel corrent de pensaments que ens acompanyen moment a moment.

Acaronar un gat o un gos fa que l’organisme de les persones secreti oxitocina, l’hormona del vincle i de la calma, l’hormona protagonista a l’hora de donar a llum i portar al món un nadó, de fer pujar la llet de la mare, de crear el vincle maternofilial que protegeix el bebè i genera en la mare una profunda motivació per a la seva cura i protecció. Som éssers afiliatius, necessitem el contacte amb l’altre, aprenem a regular-nos en el sistema nerviós de la mare o del referent. Estar en contacte amb altres formes de vida (persones, animals o plantes) ens ajuda a regular-nos i resulta un factor protector davant de trastorns com l’ansietat o la depressió.

La bona notícia és que podem cultivar el nostre benestar mental i emocional amb pràctiques senzilles d’impacte profund. Pots provar de treure’t les sabates i caminar amb els peus descalços de forma lenta i pausada, portant tota la teva atenció a les sensacions físiques de les plantes dels peus, explorant amb curiositat la temperatura, les textures, si hi ha humitat o sequedat. La ment no pot rumiar i parar atenció a les sensacions físiques al mateix temps, per tant, sentir pot alleugerir els pensaments rumiatius i aportar-nos major benestar i estabilitat emocional. Cultivar el sentir a través del cos esdevé una oportunitat per cuidar de la nostra salut mental.