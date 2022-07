Fundació Corachan ha celebrat la novena edició del lliurament de beques per a postgraduats en el grau d'infermeria de les escoles de Barcelona en un acte a l'auditori de la Clínica Corachan.

El programa de beques ha premiat vuit alumnes de la promoció 2018-2022 que han destacat pels seus mèrits acadèmics. Compta amb una dotació de fins a 4.000 € per beca per finançar els estudis de postgrau o màster en alguna de les àrees de les ciències de la salut.

A l'acte, la patrona de la Fundació Corachan, Arantxa Moll, ha felicitat les alumnes becades, destacant que “la formació és una preocupació constant de la Fundació Corachan i amb iniciatives com aquesta estem convençuts que contribuïm al desenvolupament econòmic i social del nostre entorn, alhora que brindem oportunitats i aportem progrés i benestar”.

El president de la Fundació Corachan, el Sr. Javier Moll, la vicepresidenta de la Corporació Mèdica Corachan, Arantza Sarasola, el president de la Clínica Corachan, el Dr. Eduardo Larrousse, el conseller delegat i patró, el Dr. Bartolomé Martínez, els patrons Arantxa Moll, Joan Sancho i Nicolás Guerrero, i la ponent Montserrat Gea, han lliurat les beques a:

Marta Tutó Fernández de Viana, de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna, Universitat Ramón Llull, Anna Roma Colomer de la Facultat de Ciències de la Salut i Benestar, Universitat de Vic, Noelia Calvillo Núñez de l'Escola Universitària d'Infermeria Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona, Sandra Al-Noumair Al-Noumair de l'Escola Superior d'Infermeria de l'Hospital del Mar, adscrita a la Universitat Pompeu Fabra, Noelia Baena Naranjo, del Departament d'Infermeria, Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, Paula Gómez Fernández, de l'Escola Universitària d'infermeria de Sant Pau, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona, Esteffany Galarza Linares de la Facultat de Ciències de la Salut de la UManresa (Universitat de Vic-Universitat central de Catalunya) i Anna Valls Bielsa del Campus Docent Sant Joan de Déu-Fundació Privada.

L'acte ha comptat amb la ponència de la Sra. Montserrat Gea, directora general de Professionals de la Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que ha impartit una conferència en la qual ha destacat els valors i el codi ètic que guien a la professió infermera i ha exposat els principals reptes i polítiques del Sistema de Salut, com la implantació de les especialitats infermeres i la infermera de pràctica avançada.

La Fundació Corachan realitza al llarg de l'any nombroses accions de sensibilitat social. En el marc de la conscienciació sobre els hàbits saludables de vida i l'autocura, enguany ha posat en marxa, entre altres, “Cuida't dona: a partir dels 45”, una jornada de conferències gratuïtes relacionades amb la salut de la dona. Destacar també un nou projecte amb Càritas Diocesana de Barcelona relacionat amb la infància i la família en el qual s'han desenvolupat temàtiques com la salut femenina, l'ús de pantalles en els joves i adolescents i tallers sobre com crear vincle amb el teu nounat.

La promoció de la salut en l'àmbit comunitari i en l'àmbit educatiu, així com la promoció de la pràctica de l'esport, són també prioritats de la Fundació Corachan. És per això que recentment va organitzar la primera carrera virtual amb l'objectiu de recaptar fons per projectes de prevenció de malalties cardiovasculars.