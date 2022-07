Protecció Civil va activar el passat diumenge l'alerta per onada de calor, que afectarà les comarques gironines i la península Ibèrica a partir d'avui i durant tota la setmana, així com es manté el pla Infocat en prealerta per alt risc d'incendi.

Protecció Civil activa l’alerta per onada de calor a partir de dimarts Per combatre les altes temperatures i passar l'episodi de temperatures extremes de la millor manera possible, us portem unes recomanacions per intentar refrescar-nos aquests dies: Beure aigua fresca. Hidratar-se és primordial cada dia, però és especialment important en dies d'altes temperatures. Veure uns 2 litres d'aigua i consumir aliments rics en aigua (com fruites i verdures) ens evitarà patir una deshidratació. Vestir roba lleugera i transpirable. Teixits naturals, lleugers i robes folgades ens faran sentir més còmodes i frescos, tant a casa com a l'interior. Al sortir al carrer, portar un barret o gorra per evitar l'exposició directa al sol. Abaixar persianes i tancar finestres durant el dia. Aquest senzill acte evitarà que entri aire calent i s'escalfin en excés les habitacions. També es recomana estar a les habitacions més fresques de la casa i obrir-ho tot al vespre, perquè entri aire més fresc. Evitar sortir al carrer a les hores centrals del dia. Si és estrictament necessari fer-ho, buscar sempre que es pugui llocs frescos i ombres, i sobretot, no oblidar protegir la pell de l'exposició directa al sol amb crema solar de factor alt. Evitar l'exercici físic a l'aire lliure en hores de màxima calor (entre les 11 del matí i les 7 de la tarda). Els matins i el vespre són les millors hores per practicar esports a l'estiu. Evitar treure els gossos a les hores centrals del dia. Recorda que els nostres amics peluts també pateixen la calor, i a més, l'asfalt s'escalfa molt i no és bo trepitjar-lo. Intenta portar sempre aigua perquè l'animal pugui beure o acostar-lo a una font. Intenta mantenir fresca l'habitació on has de dormir per facilitar el son. Amb nits tropicals, agafar el son és complicat, per això el millor és refrescar l'habitació abans d'anar a dormir, vestir un pijama lleuger i relaxar-se abans de dormir. Seguint aquests consells, l'onada de calor serà una mica més fàcil de passar i a més, evitarem les complicacions de salut que ens pot comportar.