Això no ha fet més que començar. Més de 30 províncies estan avui en avís groc o alerta taronja per l'onada de calor.

Un episodi de calor extrema amb temperatures de més de 40 graus, segons la previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

Podria tractar-se d'un "episodi llarg", ja que és probable que s'allargui fins a "finals d'aquesta setmana o començaments de la propera", ha explicat Rubén Del Campo, portaveu de l'AEMET.

En alguns punts de la geografia espanyola, com ara Badajoz o Còrdova, podrien fins i tot superar-se els 44 graus.

Per suportar aquestes temperatures, a més d'evitar sortir a les hores centrals del dia (12-16 hores), fer exercici físic a l'interior i portar roba lleugera, el menjar és fonamental. Escollir els aliments adequats no només ens pot ajudar a mantenir una hidratació correcta, sinó que aconseguirem regular la nostra temperatura corporal.

I no cal prendre aquests episodis de calor extrema a la lleugera.

Segons els investigadors Julio Díaz i Cristina Linares, del Departament d'Epidemiologia i Bioestadística de l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII), cada any es produeixen a Espanya 1.300 defuncions per les altes temperatures.

Durant l'estiu de l'any 2020, “un dels tres més càlids”, segons l'AEMET, es van produir 1.875 morts, tal com es desprèn de l'Informe MOMOCalor de les Estimacions de la mortalitat atribuïble a excessos de temperatura a Espanya.

Què menjar durant una onada de calor?

Els cops de calor tenen lloc quan la temperatura del cos supera els 40º C i requereixen assistència mèdica urgent. Si no es reacciona amb celeritat, pot danyar, molt ràpidament, òrgans vitals com el cervell, el cor i els ronyons.

Pot passar per diferents motius: fer servir massa roba, exposar-se directament al sol durant les hores de més calor, beure alcohol o deshidratar-se.

Per això és essencial posar (més si és possible) atenció al que mengem i al que hem de deixar per a altres èpoques de l'any.

Menjar picant: sí o no?

El menjar picant és tradicional a determinades zones, com Mèxic, on probablement trobem a la seva cuina els plats més picants de la gastronomia.

I encara que tots podríem creure que els aliments picants són un gran enemic de les onades de calor, no és del tot cert.

Un estudi publicat a Scientific American explica que sí que és cert que en ingerir menjar picant augmenta la temperatura del cos i suem més, però que realment això ajuda (encara que sembli mentida) a regular la temperatura corporal, en estimular els termosensors de la boca.

Te i infusions

La hidratació és un factor clau per sobreviure, en el sentit més estricte, a la calor.

I com passa amb el picant, encara que les begudes fredes són més desitjables (i puguin semblar més refrescants) no és així.

En ingerir begudes calentes, s'estimula la sudoració i, per tant, que el cos es refredi. Així ho han demostrat nombrosos estudis.

Per això la importància, a l'hivern, d'abrigar-se bé després de fer esport i suar, perquè la sudoració provoca directament una disminució de la temperatura del nostre cos. Així, durant aquests dies, podem beure te verd, de Rooibos, o de gingebre. També infusions fredes.

Fruites i verdures

Són un clàssic. Són els aliments que millor "passen" a l'estiu i els que tenen més beneficis. A més, fruites com la síndria o la maduixa tenen fins a un 95% d'aigua, per això incorporar-les a la nostra dieta ens aporten un extra d'hidratació. I el meló, depenent de la varietat, pot tenir fins a un 90% del contingut d'aigua.

El mateix passa amb les verdures. Amb més del 95% d'aigua destaquen l'enciam, l'api i el cogombre. Molt a prop, el tomàquet, amb un 94%. I no només podem menjar-los en amanida, també en format gaspatxo o salmorejo, cosa que ens produirà, a més, més sacietat.

L'alcohol, prohibidíssim

Una canya ben fresqueta, un vi negre o un còctel. Són begudes molt típiques d'aquesta època de l'any, però poden tenir conseqüències molt negatives per a la salut si estem en plena onada de calor. L'alcohol és molt diürètic, cosa que produeix una major deshidratació.

Calor més alcohol es converteix en una perillosa combinació, ja que en augmentar les temperatures, tendim a beure molt més, per la qual cosa es converteix en un cercle viciós. Conclusió: estarem més deshidratats.

Carn vermella, millor que no

Destaca pel seu alt contingut en proteïnes. Això implica que el nostre organisme hagi de treballar més per digerir i, com a conseqüència, provocarà un augment de la temperatura corporal durant la digestió. El millor, triar altres tipus de carn com pollastre o gall dindi.