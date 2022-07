L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha alertat de la presència d'òxid d'etilè en el producte de gelat de vainilla de 460 ml de la marca Häagen-Dazs “de diversos lots i diferents dates de consum preferent”, que van del 15 de juliol d'enguany al 16 de maig de l'any que ve. L'origen de la intoxicació és l'extracte de vainilla de Madagascar que s'ha emprat en la seva elaboració. L'avís arriba de les autoritats franceses a través de la Xarxa d'Alerta Alimentària Europea (RASFF).

“L'òxid d'etilè (ETO, en anglès) a temperatura ambient és un gas incolor, inflamable i d'olor dolça, que està classificat pel Reglament (CE) núm. 1272/2008 com un possible mutagen, possible carcinogen i possible tòxic per a la reproducció, podent tenir aquests potencials efectes en l'organisme”, destaca el Ministeri de Consum, del qual depèn l'AESAN.

Consum destaca que “no hi ha constància de cap cas a Espanya associat amb aquesta alerta”, malgrat el que es recomana als consumidors que tinguin a casa productes relacionats amb aquesta alerta “s'abstinguin de consumir-los i els retornin al punt de venda”.

Aquests són les dades del producte retirat facilitades per AESAN: