La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha donat per fet aquest dijous que la població major de 80 anys podria rebre la quarta dosi de la vacuna contra la covid, la segona de reforç, a partir de la segona quinzena de setembre. Segons ha dit a RAC1, si les autoritats sanitàries ho marquen i l'Agència Europea del Medicament (EMA) autoritza noves vacunes adaptades a la variant òmicron, les dosis podrien arribar durant la primera meitat de setembre, i el sistema estaria preparat per inocular els vaccins durant la segona meitat d'aquell mateix mes. Posteriorment seria el torn dels ancians allotjats en residències i dels majors de 60 anys, que podrien rebre la dosi abans de finals d'any.

Una de les vacunes que es podria posar, a banda de les de Pfizer i Moderna, seria la d'Hipra, elaborada a Amer, si rep l'autorització de l'EMA. Per a Darias seria una bona notícia perquè posaria l'estat com a referent vacunal, no només per l'alt percentatge de població vacunada i pel fet d'embotellar les dosis d'altres vacunes sinó per elaborar també el principi actiu d'un dels vaccins adaptats a les noves variants.

Darias ha explicat que els informes epidemiològics apunten que el pic màxim d'ascens de casos està a punt d'arribar i que a Catalunya i Madrid ja s'ha iniciat el descens. Tot i l'increment de casos ha admès que la gravetat és menor que en altres onades, gràcies sobretot a la immunitat provocada per les vacunes i les infeccions prèvies. Per això ha insistit en la importància de la vacunació com la millor protecció.