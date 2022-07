Un estudi avisa que l’exposició a ftalats en el ventre matern pot avançar la pubertat

L‘exposició a determinats ftalats en el ventre matern s’associa amb un lleuger avançament en l’inici de la pubertat, segons un estudi fet amb una mostra 788 nens de Guipúscoa, València i Sabadell per l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGobal) i l’Institut de Recerca Biosanitària de Granada (ibs.Granada). La recerca aporta noves evidències sobre els possibles efectes d’aquests disruptors endocrins en el desenvolupament sexual.

L’estudi ha comprovat que l’exposició a determinats ftalats en el ventre matern s’associa amb un lleuger augment del risc d’haver iniciat la pubertat en nens i nenes d’entre 7 i 10 anys d’edat.

Els ftalats són compostos químics usats com plastificants i com retenidors de fragàncies en una àmplia gamma de productes de consum, i estan, per exemple, en el PVC, en materials de construcció, cosmètics, joguines de plàstic o envasos d’alimentació. Es tracta de disruptors endocrins que en estudis anteriors s’han associat amb efectes perjudicials en la salut reproductiva com malformacions urogenitals, disminució de la qualitat de l’esperma, baixos nivells de testosterona, disfunció placental/umbilical, part prematur, baix pes en néixer, insuficiència ovàrica o endometriosi.