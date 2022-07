Un estudi d’una universitat dels EUA estableix que la jardineria pot millorar la salut mental

Molts jardiners diran que un jardí és un lloc feliç. En aquest sentit, una nova investigació de la Universitat de Florida (Estats Units) suggereix que moltes persones poden obtenir beneficis per a la seva salut mental en treballar amb les plantes, encara que mai hagin cultivat un jardí. En el seu estudi, publicat a la revista científica Plos One, aquests científics han evidenciat que les activitats de jardineria reduïen l’estrès, l’ansietat i la depressió en dones sanes que assistien a classes de jardineria dues vegades per setmana. Cap de les participants en l’estudi havia practicat la jardineria anteriorment.

«Estudis anteriors han demostrat que la jardineria pot ajudar a millorar la salut mental de les persones que tenen condicions o desafiaments mèdics existents. El nostre estudi demostra que les persones sanes també poden experimentar un augment del benestar mental a través de la jardineria», explica Charles Guy, investigador principal de l’estudi.

Fins a 32 persones d’entre 26 i 49 anys van completar l’estudi. Totes elles gaudien de bona salut, cosa que per a aquest experiment significava la comprovació de factors com les malalties cròniques, el consum de tabac i l’abús de drogues, així com la prescripció de medicaments per a l’ansietat o la depressió.

La meitat dels participants van ser assignats a sessions de jardineria i l’altra meitat a sessions de creació artística. Tots dos grups es reunien dues vegades per setmana durant un total de vuit vegades. El grup d’art va servir com a punt de comparació amb el grup de jardineria.

«Tant la jardineria com les activitats artístiques impliquen aprenentatge, planificació, creativitat i moviment físic, i totes dues s’utilitzen de forma terapèutica en entorns mèdics. Això les fa més comparables, científicament parlant, que, per exemple, la jardineria i les bitlles o la jardineria i la lectura», detalla Guy.

En les sessions de jardineria, les participants van aprendre a comparar i sembrar llavors, a trasplantar diferents tipus de plantes i a collir i provar plantes comestibles. En les sessions de creació artística van aprendre tècniques com la fabricació de paper, el gravat, el dibuix i el collage.

Tests mesuradors

Les participants van completar una sèrie de tests que mesuraven l’ansietat, la depressió, l’estrès i l’estat d’ànim. Els investigadors van descobrir que els grups de jardineria i de creació d’art van experimentar millores similars en la salut mental al llarg del temps, i que les jardineres van manifestar una mica menys d’ansietat que les creadores d’art.

Donat el nombre relativament petit de participants i la durada de l’estudi, els investigadors van poder demostrar allò que els metges anomenarien els efectes de dosificació de la jardineria, és a dir, la quantitat de jardineria que algú ha de fer per apreciar millores en la salut mental.

«Els estudis a més escala poden revelar més sobre la correlació entre la jardineria i els canvis en la salut mental. Creiem que aquesta investigació és prometedora per al benestar mental, les plantes en l’assistència sanitària i la salut pública. Seria fantàstic que altres investigadors utilitzessin la nostra feina com a base per a aquest tipus d’estudis», va explicar Guy.

Però, per què ens fa sentir bé estar envoltats de plantes? La resposta podria trobar-se en el paper important de les plantes en l’evolució humana i el sorgiment de la civilització, expliquen els autors de l’estudi. És possible que, com a espècie, ens sentim atrets de forma innata per les plantes perquè en depenem per alimentar-nos, refugiar-nos i altres mitjans de supervivència. Siguin quines siguin les raons més profundes, molts dels participants en l’estudi van sortir de l’experiment amb una passió acabada de descobrir.