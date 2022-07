El Grup Col·laboratiu Multidisciplinari per al Seguiment de la Covid-19, format per ISGlobal i el Col·legi de Metges de Barcelona, veuen "necessari" administrar la quarta dosi de la vacuna a majors de 80 anys i persones que viuen en residències. Ho argumenten per l'elevada circulació de la variant BA5 i el fet que la majoria d'hospitalitzats per covid són gent gran. Tot i això, no recomanen administrar aquest segon reforç a la resta de la població, ja que consideren que el benefici és "limitat" i que hi ha una elevada proporció de persones que s'ha infectat recentment. L'investigador d'IrsiCaixa i autor principal de l'informe, Julià Blanco, creu que és millor esperar a futures onades, per exemple, les que es puguin donar a la tardor.

En l'informe, el grup considera que caldrà esperar a l'evolució del virus i de la situació epidemiològica per decidir la necessitat o no d'aquesta quarta dosi a la població general, així com si es fa servir una vacuna adaptada a les noves variants. Els experts apunten que l'evidència avui dia suggereix que aquestes vacunes adaptades no aporten un gran benefici comparat amb l'original. Els experts subratllen que aquesta vacuna original ha perdut efectivitat per protegir contra la infecció des de l'arribada d'òmicron però destaquen que la protecció contra la malaltia greu i la mort es manté elevada. També apunten que el fet que una gran part de ciutadans s'hagin infectat amb òmicron ofereix una immunitat híbrida i això augmenta la protecció contra la malaltia greu. Els majors de 80 anys podrien rebre la segona dosi de reforç contra la covid al setembre D'altra banda, el grup destaca la importància d'una bona estratègia de comunicació per aconseguir una alta cobertura de les dosis de reforç a les diferents poblacions diana.