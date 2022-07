Per perdre pes i aprimar-se amb salut només hi ha un truc en el qual t'has de fixar: només ho aconsegueix el que cau en el que els nutricionistes coneixen com "dèficit calòric". Però, com s'assoleix? Menjant menys calories de les que gastes en el teu dia a dia. Per aconseguir aquest objectiu t'has de fixar, especialment, en les proteïnes. Això és el que et donarà energia suficient tant per fer esport per a afrontar una llarga jornada laboral. En aquest sentit, els nutricionistes recomanen que, si et vols aprimar de forma sana, mengis un percentatge determinat de proteïnes al dia: dos grams per cada quilo que peses. Això és: si peses 70 quilos hauries de consumir al dia uns 140 grams d'aquest tipus d'aliments.

Però no només de proteïnes es viu. També és important que cuidis la teva salut amb menjar real, res d'ultraprocessats. Com més aliments naturals consumeixis, millor. I has de tenir en compte que a més, has de consumir dos litres d'aigua al dia i caminar com a mínim 15.000 passos cada dia. Deixar de costat la vida sedentària i començar a moure't més és fonamental. Només així aconseguiràs caure en el famós dèficit calòric que necessites per perdre pes. Però, quins errors es comenten normalment a l'hora d'intentar aprimar-se? Els nutricionistes es tenen clar: la falta de previsió (hi ha qui vol veure els resultats en tan sols uns dies quan és un canvi que com a mínim necessita setmana o fins i tot mesos), i la poca planificació. És bàsic que pensis els teus àpats el cap de setmana. Així podràs cuinar a casa un menjar molt més sa del que després podràs gaudir tota la setmana. L'esmorzar també és important. I s'ha de tenir en compte el que mengem entre hores. El que es pica a mig matí o a mitja tarda pot enviar a la paperera tota la feina planificada amb antelació. La fruita pot ser, en aquest sentit, una bona aliada que t'ajudarà a complir el doble objectiu: el d'arribar d'una forma adequada a l'operació biquini, i, per una altra banda, el de consumir productes que et facin estar més sa i tenir un millor estat general. Això és el més important al final i el que s'ha d'establir com a objectiu.