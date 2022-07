Més enllà de les afectacions lligades directament a l'exposició al sol en èpoques d'altes temperatures com poden ser els cops de calor, la deshidratació, les insolacions, la fallada multiorgànica, els problemes d'insomni o un altre tipus de malalties com la miliària, aquests episodis caniculars poden provocar una resposta fisiològica insuficient del sistema termoregulador que pot alterar les nostres funcions vitals quan l'organisme és incapaç de compensar les variacions de temperatura corporal.

Tal com detalla el Ministeri de Sanitat, les onades de calor suposen un potencial risc per a la salut. Dermatitis, edemes, cremades, insolacions, fatiga, rampes, esgotament i síncopes són alguns d'aquests riscos, que en els casos més greus poden deixar seqüeles i, en episodis extrems, posar en risc la vida. I és que una temperatura molt elevada produeix pèrdua d'aigua i electròlits que són necessaris per al normal funcionament dels diferents òrgans.

L'impacte de l'exposició a la calor excessiva està influït per l'envelliment fisiològic i les malalties subjacents. Normalment, un individu sa tolera una variació de la seva temperatura interna d'aproximadament 3 °C sense que les seves condicions físiques i mentals s'alterin de forma important. A partir de 37 °C es produeix una reacció fisiològica de defensa.

Els grups de persones més afectades

Les persones grans, els nens molt petits –lactants i menors de 4 anys– i les dones gestants són més sensibles a aquests canvis de temperatura. Els primers, especialment si estan per sobre dels 65 anys, tenen reduïda la sensació de calor i, per tant, la capacitat de protegir-se, i existeix un paral·lelisme entre la disminució de la percepció de set i la percepció de la calor, especialment quan tenen malalties neurodegeneratives.

S'hi suma la termòlisi reduïda de l'avi –la capacitat de vasodilatació capil·lar disminueix en les persones grans–, que també passa en la diabetis i les malalties neurodegeneratives. Els nens que tenen problemes crònics de salut o els que prenen determinats medicaments, poden ser, com els adults, més susceptibles a malalties relacionades amb la calor.

Però a més en la infància hi ha característiques fisiològiques específiques, majoritàriament relacionades amb la composició de l'aigua corporal, el patró de suor i la producció de calor metabòlica, que posen els nens en desavantatge termoregulador en comparació amb els adults, sobretot quan fan exercici o estan molt actius físicament en ambients calents o humits. Els nens amb sobrepès o que vesteixen amb massa roba, sobretot si no transpira, són també més susceptibles.

Quins són els principals factors de risc?

A més dels indicats per gènere i edat, els efectes de les altes temperatures en la salut afecta diferents patrons, segons el seu quadre clínic. Així, són més susceptibles a patir les persones que tenen malalties cardiovasculars, respiratòries i mentals, aquelles amb malalties cròniques com diabetis o obesitat mòrbida, i aquelles sotmeses a certs tractaments mèdics (diürètics, neurolèptics, anticolinèrgics i tranquil·litzants).

D'altra banda, el risc també és alt en aquelles persones amb trastorns de la memòria, dificultats de comprensió o d'orientació o poca autonomia en la vida quotidiana i les que tenen dificultats en l'adaptació a la calor i que pateixen malalties agudes durant els episodis de temperatures excessives.

Per descomptat, el risc de patir problemes de salut en èpoques de calor extrema augmenta amb el consum d'alcohol i altres drogues. I no es pot deixar de banda els factors ambientals, laborals o socials, com pot ser unes condicions d'insalubritat tèrmica en el lloc de treball o el fet de viure al carrer i, per tant, estar més exposat a les inclemències meteorològiques.