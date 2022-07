La variant Òmicron de COVID-19 ha canviat completament la concepció que teníem sobre aquesta malaltia: el període d'incubació, els primers símptomes o la transmissió són radicalment diferents, i per això cal tornar a preguntar-se una cosa tan bàsica com... Quant dura en aquests moments la COVID-19, i quina capacitat de contagi té si m'infecte?

D'una banda, el període d'incubació és molt més breu al de la resta de variants: tres dies de mitjana a desencadenar-se la infecció. Això sí, durant aquestes primeres 72 hores, pots començar a sentir-te malament, covant així el coronavirus de manera més veloç.

La càrrega viral és la característica per la qual es pot obtenir la capacitat de contagi: les darreres actualitzacions del Centre per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC) dels Estats Units confirmen que la càrrega infecciosa puja entre 1 i 2 dies abans de la aparició dels símptomes, i baixa entre 2 i 3 dies després. Per això, es diu que els primers 7 dies de la COVID-19 es converteixen en el moment de més risc de transmissió de la malaltia.